Giám đốc IAEA nói nước thải Fukushima không độc hại

Tổng giám đốc IAEA Grossi nói nước thải từ nhà máy Fukushima ở Nhật Bản có nồng độ phóng xạ tritium dưới ngưỡng cho phép và không gây nguy hiểm.

"Cho đến nay, chúng tôi có thể xác nhận rằng lượng nước xả thải đầu tiên không chứa phóng xạ ở mức có thể gây hại", Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói ngày 29/8, đề cập tới việc xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản ra biển.

Nhật Bản ngày 24/8 bắt đầu xả thải đợt đầu tiên, bơm 7.800 tấn nước ra biển trong 17 ngày. Tokyo lên kế hoạch thực hiện 4 đợt trong năm tài khóa 2023 (từ nay đến tháng 3/2024), dự kiến xả 31.200 tấn nước.

Nhật Bản tháng 3/2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý khoảng 1.000 bể thép chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng.

"Sự khởi đầu diễn ra theo đúng những gì chúng tôi dự đoán, song chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cho tới khi lượng nước thải cuối cùng được xả ra", ông Grossi nói thêm.

Ảnh chụp từ trên cao các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hôm 24/8. Ảnh: AFP

IAEA hôm 24/8 cho biết phân tích độc lập của cơ quan về nồng độ tritium trong nước thải của Fukushima "thấp hơn nhiều so với mức giới hạn 1.500 bq/l (becquerel/lít)" của tổ chức này. Mức giới hạn này thấp hơn khoảng 7 lần so với khuyến cáo của WHO là không vượt quá 10.000 bq/l đối với nước uống.

Nhật Bản nhiều lần khẳng định nước xả thải từ Fukushima vô hại. Cơ quan quản lý hải sản Nhật Bản cũng thông báo không phát hiện dấu vết tritium trong các mẫu cá bắt từ vùng nước xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima.

Tuy nhiên, việc xả thải đã làm dấy lên nhiều lo ngại đối với ngư dân địa phương và khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh đã áp lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản có nguồn gốc từ toàn bộ tỉnh thành của Nhật, nhằm "ngăn chặn rủi ro an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu".

Thanh Tâm (Theo AFP)