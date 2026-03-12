Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường bị bắt vì bán thuốc giả 'gia truyền 3 đời'

Thanh HóaHoàng Văn Toàn bị cáo buộc lập công ty, hệ thống phòng chẩn trị Hoàng Minh Đường bán 87.000 đơn "thuốc gia truyền" giả cho hàng nghìn người bệnh.

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Hai người cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Toàn, 39 tuổi và Lê Đình Tiến, 30 tuổi, cùng trú xã Bá Thước.

Hai người này cùng 10 bị can đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán gần 87.000 đơn thuốc cho khách trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Hoàng Văn Toàn bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng làm nhân viên ngân hàng, sau đó nghỉ việc và tham gia một khóa học trực tuyến về y học cổ truyền. Học xong, Toàn cùng một số người quen tìm hiểu các bài thuốc chữa xương khớp rồi tự pha trộn thảo dược để sử dụng.

Cuối năm 2020, Toàn mượn địa điểm phòng khám và thuê chứng chỉ hành nghề của một người quen để tiếp tục hoạt động. Từ các loại thân, lá, vỏ cây thu mua từ nhiều nguồn, Toàn cho nhân viên băm, xay nghiền thành bột rồi đóng gói thành sản phẩm mang tên Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường.

Đến năm 2023, Toàn hợp tác với Lê Đình Tiến để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội. Dù biết bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, nhóm này vẫn quảng cáo là "bài thuốc ba đời", cam kết chữa khỏi các loại bệnh xương khớp.

Địa điểm Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn

Hàng loạt bệnh nhân phù nề, có dấu hiệu hoại tử da

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin, các nghi phạm lập nhiều fanpage, chi tiền chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo đồng thời cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình, mạo danh các hiệp hội đông y để quảng bá.

Tại trụ sở công ty, nhóm này xây dựng hệ thống vận hành gồm nhiều bộ phận như marketing, tư vấn trực tuyến, khám bệnh, sản xuất thuốc. Nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản sẵn có, mạo danh là bác sĩ, lương y, cam kết điều trị dứt điểm để thuyết phục khách mua thuốc.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí có dấu hiệu hoại tử da. Khi người dùng phản ánh, nhóm này gửi thêm thuốc tây như Tetracyclin để khách tự xử lý, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Khám xét hai địa điểm sản xuất thuốc tại Bá Thước, Thanh Hóa và một phòng khám khác ở Hà Nội, công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu, sổ sách khách hàng, kịch bản tư vấn cùng hệ thống máy tính, điện thoại liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Biển quảng cáo dỏm của đường dây bán thuốc "gia truyền ba đời". Ảnh: Lam Sơn

Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các loại thuốc chữa bệnh quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt những sản phẩm chưa được cơ quan y tế cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc.

Lê Hoàng