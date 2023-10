Giám đốc Công ty Đại Thành bị cáo buộc chiếm đoạt 168 tỷ đồng của ngân hàng

TP HCMNgô Triều Vân, Giám đốc Công ty Đại Thành, bị cáo buộc dùng nhiều pháp nhân công ty lập hồ sơ khống vay tiền của BIDV Tây Sài Gòn rồi chiếm đoạt 168 tỷ đồng.

Ông Vân, 57 tuổi, cùng 3 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11.

Liên quan đến vụ án, ông Đỗ Cao Đài (70 tuổi, nguyên phó giám đốc BIDV Tây Sài Gòn); Hoàng Thái Hà (49 tuổi, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng) cùng 5 cựu cán bộ khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cáo trạng xác định ông Vân lợi dụng việc đầu tư dự án Chung cư cao tầng Đại Thành, sử dụng 4 pháp nhân công ty Huỳnh Thiện Lợi, Thành Đạt, Kiến Mỹ Tường, Cát Khánh (do ông này và người quen thành lập) ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, thi công công trình không có thật để lập hồ sơ, phương án kinh doanh khống, thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn vay hơn 200 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, Vân dùng tiền để trả nợ, cho vay lại... dẫn đến mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt 168 tỷ đồng của nhà băng.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Đại Thành khai không sử dụng số tiền vay mà do Hoàng Thái Hà sử dụng. Ông Vân có mối quan hệ thân thiết với Hà từ khi người này còn là Phó Phòng tín dụng BIDV Tây Sài Gòn nên đã cho mượn pháp nhân 4 công ty để vay tiền.

Vân giúp Hà bằng cách ký các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ, lập hóa đơn, chứng từ không có thật liên quan đến việc xây dựng dự án Chung cư Đại Thành và cho Hà mượn tài khoản công ty để lập hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng và đối phó với đoàn kiểm tra.

Trong khi đó, Hoàng Thái Hà, khai đang điều trị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần TP Cần Thơ, nên không nhớ gì. Liên quan đến các công ty của Vân vay tiền, bị can nói do ông Phạm Quốc Hùng (Giám đốc BIDV Tây Sài Gòn) chỉ đạo để cho người khác mượn lại. Do ông Hùng bị bệnh, đã chết năm 2017 nên cơ quan điều tra không thể lấy lời khai.

Các cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian thực hiện hành vi (2006-2010) Hà bị bệnh tâm căn suy nhược, đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi. Hiện nay, bị can bị trầm cảm trung bình, chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Một số cán bộ ngân hàng liên quan thừa nhận có thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ hoặc do làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Hải Duyên