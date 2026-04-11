Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin vụ 4 người tử vong trong nhà

Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho biết, nhận định sơ bộ ban đầu cho thấy 4 người tử vong trong căn nhà ở xã Cát Tiến có khả năng liên quan ý định tự sát của một nạn nhân.

Thông tin được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết sáng 11/4. Bên trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy như rơm, rạ, xăng dầu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Hiện trường căn nhà 4 người chết, hôm 10/4. Ảnh: Trần Hóa

Trước đó chiều hôm qua, ông Trần Quốc Thiện đến nhà em gái là bà Trần Thị Đức, 63 tuổi, tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, thì phát hiện nhiều vệt cháy ở vách nhà, mái tôn, rơm rạ cùng thi thể người thân cháy sém chỉ còn xương nên trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định 4 người trong cùng gia đình đã tử vong từ trước, gồm bà Đức; con gái là chị Trần Thị Cao, 37 tuổi; và hai con trai sinh đôi đang học lớp 9.

Căn nhà xảy ra sự việc rộng khoảng 50 m2, nằm ở khu vực thưa dân, cách nhà hàng xóm gần 100 m. Bên ngoài không có dấu hiệu cháy lan hay bất thường.

Theo chính quyền địa phương, chị Cao là công nhân làm việc gần nhà, sau ly hôn đưa hai con về sống cùng mẹ. Bà Đức làm ruộng, đồng thời chăm sóc hai cháu ngoại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

