Giám đốc chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty Bình Minh - đơn vị vận hành chợ đầu mối Đông Hương, bị khởi tố với cáo buộc trốn thuế hơn 11 tỷ đồng.

Bà Thủy, 55 tuổi, ở phường Hạc Thành đã bị khởi tố theo Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố ngày 14/9.

Bà Lê Thị Thanh Thủy nghe đọc quyết khởi tố. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc bà Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác chợ đầu mối nông lâm, thủy sản Đông Hương, đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí từ địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, tiền điện nước, quầy...

Tuy nhiên khi kê khai với cơ quan thuế, doanh nghiệp này đã bỏ ngoài sổ sách khoản tiền thấp hơn doanh thu thực tế nhiều lần. Hành vi này gây thất thoát ngân sách số tiền trên 11 tỷ đồng. Hiện vụ án được điều tra mở rộng.

Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, nằm giữa lòng thành phố Thanh Hoá cũ, nay là phường Hạc Thành. Đây là khu chợ lớn nhất tỉnh, nhộn nhịp từ nửa đêm đến gần hết sáng hôm sau.

Lê Hoàng