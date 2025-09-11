Giám đốc bệnh viện nhận bàn giao Ferrari 296 GTS

Chiếc siêu xe mui trần lắp động cơ V6 hybrid, được Ferrari Việt Nam bàn giao cho một giám đốc bệnh viện nổi tiếng ở TP HCM vào cuối tháng 8.

Ferrari 296 GTS được đại lý chính hãng tại Việt Nam giới thiệu đầu năm 2023, về nước với số lượng không nhiều, giá bán khởi điểm từ 23 tỷ đồng, đắt hơn khoảng 2 tỷ đồng so với phiên bản mui cứng 296 GTB. Giá bán này chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa dành cho chủ xe.

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng (trái) nhận bàn giao chiếc xe từ đại diện Ferrari Việt Nam. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chiếc Ferrari 296 GTS vừa được hãng bàn giao sở hữu ngoại thất và nội thất màu vàng, được chủ xe cá nhân hóa một số chi tiết. Hệ thống mui cứng của xe có thể đóng mở trong 14 giây, thông qua nút ấn trên bảng điều khiển. Mui xe chia thành hai phần và đóng ẩn bên dưới nắp động cơ, đồng thời vách kính sau giữa hai ghế có thể chỉnh độ cao nhằm giảm tiếng ồn từ khối động cơ.

Mẫu siêu xe trang bị động cơ 3.0 V6 tích hợp công nghệ hybrid, cho công suất 654 mã lực, bổ sung 165 mã lực từ mô-tơ điện, tổng công suất 819 mã lực. Mẫu siêu xe có thể chạy 25 km ở chế độ thuần điện EV, tốc độ 135 km/h. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây và giới hạn tốc độ tối đa 330 km/h. Xe có 4 chế độ lái: eDrive, Hybrid, Performance và Qualify.

Nội thất mẫu siêu xe Ferrari 296 GTS. Ảnh: nhân vật cung cấp

296 GTS lắp la-zăng 20 inch. Ferrari thiết kế các khe gió, vừa định hướng luồng khí từ trước ra sau, vừa làm mát cho các bộ phanh hiệu suất cao. Phía trước, ở đèn pha LED cũng có khe gió dẫn luồng khí xuống bánh trước để làm mát phanh. Khoang lái 296 GTS mang phong cách xe đua đặc trưng của Ferrari, được bổ sung nhiều chi tiết theo hướng công nghệ nhiều hơn. Vô-lăng kiểu đáy phẳng, ốp sợi carbon kèm lẫy chuyển số và các nút bấm cảm ứng.

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng, chủ sở hữu chiếc siêu xe cho biết, ông từng sở hữu nhiều mẫu xe sang của BMW, Porsche, Mercedes-Maybach, nhưng Ferrari luôn có "sức hút đặc biệt", bởi liên quan đến lĩnh vực ông đang theo đuổi.

"Ferrari vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, gợi nhắc đến lý tưởng nghề nghiệp của tôi là tôn vinh những đường cong hoàn hảo. Đây là điều mà những thương hiệu khác khó mang lại trọn vẹn", ông nói. "Mui trần của 296 GTS đem lại trải nghiệm lái phóng khoáng, khối động cơ V6 hybrid vừa mạnh mẽ vừa thân thiện với môi trường, trong khi ngôn ngữ thiết kế là sự hòa quyện của nghệ thuật và tốc độ".

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng là một trong những "bàn tay vàng" ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam. Ảnh: nhân vật cung cấp

Nói về quá trình chọn mua mẫu siêu xe của Ferrari, ông cho biết "chỉ mất một giờ để đưa ra quyết định", từ khâu đặt hàng, cá nhân hóa cấu hình đến ngày bàn giao, thủ tục được hãng thực hiện nhanh chóng. "Khi đặt mua chính hãng, Ferrari mang đến trải nghiệm rất bài bản, thời gian chờ đợi không quá dài. Chiếc Ferrari 296 GTS là biểu tượng cá tính, hài hòa giữa đam mê tốc độ và sứ mệnh nghề nghiệp mà tôi theo đuổi", đại gia ngành thẩm mỹ nói.

Quang Anh