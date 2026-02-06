Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hát quyên góp 800 triệu đồng cho bệnh nhân

Hà NộiPGS.TS Đào Xuân Cơ cùng nhiều y bác sĩ và nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc "Blouse Trắng", quyên góp 800 triệu đồng hỗ trợ người bệnh nghèo trước thềm Tết Nguyên đán.

Tối 4/2, hội trường Bệnh viện Bạch Mai trở thành sân khấu của chương trình nghệ thuật thiện nguyện Blouse trắng - Trái tim hồng. Tại đây, Giám đốc Cơ cùng các đồng nghiệp và nghệ sĩ khách mời như ca sĩ Tuấn Hưng, Duy Khoa, nhóm Tre Papa đã mang đến những ca khúc về mùa xuân, tình người nhằm gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân điều trị nội trú có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng y bác sĩ tham gia phiên chợ ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thế Anh

Ngay tại đêm nhạc, ban tổ chức đã nhận được tổng số tiền 800 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và cán bộ nhân viên. Toàn bộ nguồn lực này sẽ được chuyển trực tiếp để hỗ trợ viện phí, giúp người bệnh vơi bớt gánh nặng kinh tế và đón cái Tết ấm áp hơn.

PGS Cơ chia sẻ y học không chỉ dừng lại ở khoa học hay phác đồ điều trị mà còn là sự thấu cảm, đồng hành dài lâu với người bệnh. Đêm nhạc là dịp để đội ngũ thầy thuốc cởi bỏ áp lực chuyên môn, dùng lời ca tiếng hát gửi thông điệp rằng người bệnh không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật. Phía sau mỗi giường bệnh luôn là sự tận tâm của đội ngũ y tế.

Trong không gian ấm cúng, hàng trăm khán giả đã chứng kiến các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tạm gác lại những ca trực căng thẳng, rời xa hồ sơ bệnh án và tiếng máy cấp cứu để trở thành những "nghệ sĩ" trên sân khấu. Những tiết mục cây nhà lá vườn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc đã mang lại liều thuốc tinh thần quý giá cho những người đang phải nằm viện dịp cuối năm.

Bên cạnh Bệnh viện Bạch Mai, nhiều cơ sở y tế trên cả nước cũng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh những ngày giáp Tết. Tại Bệnh viện K, hàng trăm bệnh nhân ung thư vừa được thưởng thức bữa cơm tất niên với bánh chưng, giò nem do chính tay các y bác sĩ phục vụ.

Các y bác sĩ Bạch Mai cùng các nghệ sĩ trên sân khấu hát quyên góp tiền ủng hộ bệnh nhân. Ảnh: Thành Dương

TS Đỗ Anh Tú, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết bữa cơm tất niên là hoạt động thường niên, giúp kết nối tình người và động viên tinh thần bệnh nhân. Ngoài ra, mô hình "Gian hàng 0 đồng" hay các "Chợ Tết thu nhỏ" ngay trong khuôn viên nhiều bệnh viện cũng đang góp phần mang không khí xuân đến gần hơn với những người chưa thể về nhà.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, nói thêm sáng kiến này dựa trên quan điểm y khoa hiện đại về điều trị toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh các phác đồ điều trị chuyên môn bằng thuốc hay phẫu thuật, sức khỏe tinh thần đóng vai trò then chốt trong khả năng phục hồi của người bệnh. Việc biến bệnh viện thành nơi có niềm vui và sự sẻ chia giúp bệnh nhân duy trì thái độ lạc quan, một yếu tố tâm lý quan trọng để họ vững vàng hơn trong cuộc chiến dài hơi với bệnh tật.

Bệnh viện K hiện là cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của cả nước với ba cơ sở tại Hà Nội, tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám và điều trị mỗi ngày. Phần lớn trong số họ là các ca bệnh nặng, đòi hỏi phác đồ điều trị phức tạp và kéo dài. Còn Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, đóng vai trò đầu tàu trong hệ thống khám chữa bệnh miền Bắc với bề dày hơn một thế kỷ hoạt động. Bệnh viện có 3.200 giường bệnh cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao gồm hơn 4.300 cán bộ, y bác sĩ.

Các bệnh nhân ung thư ăn bữa cơm tất niên tại Bệnh viện K. Ảnh: Hà Trần

Lê Nga