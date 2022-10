Giẫm đạp trong trận bóng đá, ít nhất 174 người chết

IndonesiaÍt nhất 174 người thiệt mạng sau khi bạo loạn nổ ra dẫn tới giẫm đạp tại một trận đấu bóng đá ở tỉnh Đông Java tối 1/10.

Cảnh sát cho biết bạo lực bùng phát trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số 2 - 3 nghiêng về đội khách.

Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn người hâm mộ đội Arema đã tràn xuống sân sau khi đội bóng của mình bị thua. Một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân vào thời điểm đó được cho là cũng bị đám đông tấn công, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để đối phó.

Cổ động viên tràn xuống sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, tối 1/10, gây ra tình trạng hỗn loạn. Ảnh: AP.

Hỗn loạn xảy ra sau đó khiến ít nhất 127 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân dẫn tới thương vong lớn được cho là do mọi người giẫm đạp lên nhau khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông.

Tờ Times of Indonesia đưa tin các nhân viên an ninh đã tìm cách sử dụng vũ lực để ngăn cản đám đông. Khi ẩu đả nổ ra, lực lượng an ninh đã bắn nhiều loạt đạn hơi cay lên sân và khán đài.

Hơn 10 phương tiện đã bị đốt cháy trong khuôn viên sân vận động, trong đó có nhiều xe cảnh sát.

Một video từ hiện trường cho thấy các cổ động viên cố gắng chạy khỏi những đám khói hơi cay trên sân. Các hãng tin địa phương cho biết hàng nghìn người bị khó thở do hơi cay và một số người cuối cùng đã ngất xỉu.

Giẫm đạp trong trận đấu bóng đá, ít nhất 127 người chết Cảnh sát bắn hơi cay đối phó cổ động viên tràn xuống sân vận động Kanjuruha, thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, tối 1/10. Video: BNO News.

Một quan chức y tế địa phương cho hay nhiều nạn nhân chết vì "hỗn loạn, quá đông, giẫm đạp và ngạt thở". Hai trong số những người thiệt mạng được cho là cảnh sát.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD trong một bài đăng trên Instagram cho biết số lượng người có mặt tại sân vận động Kanjuruhan vượt quá sức chứa của nó tại thời điểm xảy ra thảm kịch. Theo đó, khoảng 42.000 vé đã được bán ra cho trận đấu, trong khi cơ sở này có sức chứa chỉ 38.000 người.

Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định đình chỉ giải đấu BRI Liga 1 trong một tuần và Arema bị cấm tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia Mochamad Iriawan đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân. Ông nói thêm rằng sự việc "thực sự làm hoen ố bộ mặt của bóng đá Indonesia".

Một chiếc ô tô bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruha sáng 2/10. Ảnh: AFP.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Ahmad Hadian Lukita thông báo một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm ra những người chịu trách nhiệm cho thảm kịch.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu nhà chức trách đánh giá lại kỹ lưỡng an ninh tại các trận bóng đá sau sự cố. Ông cũng đề nghị Hiệp hội Bóng đá dừng các trận đấu ở giải Liga 1 cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, kêu gọi đặt dấu chấm hết cho những "thảm kịch bóng đá".

Bạo lực bóng đá từ lâu đã trở thành vấn nạn của Indonesia. Những cuộc đụng độ giữa các đội bóng lớn thường xuyên xảy ra. Pháo sáng thường được ném trên sân và cảnh sát chống bạo động liên tục được huy động ở nhiều trận đấu.

