Giảm áp lực dọn dẹp ngày Tết với thiết bị gia dụng thông minh

Việc dọn dẹp nhà ngày Tết có thể trở nên nhẹ nhàng hơn khi các thành viên cùng chia sẻ, đồng thời tận dụng thêm các thiết bị công nghệ như robot hút bụi.

Tết từng gắn với hình ảnh tất bật dọn dẹp nhà cửa. Những ngày cận Tết, khối lượng việc nhà thường tăng mạnh do nhu cầu tổng dọn dẹp, làm mới không gian sống. Trong Tết, việc tiếp khách liên tục khiến sàn nhà nhanh bẩn, đòi hỏi phải vệ sinh thường xuyên hơn so với ngày thường.

Trong bối cảnh nhiều gia đình có cả hai vợ chồng cùng đi làm, quỹ thời gian hạn chế, việc dồn toàn bộ công việc dọn dẹp lên một người ngày càng bộc lộ nhiều bất cập. Thay vào đó, việc nhà được nhìn nhận như trách nhiệm chung, cần có sự phân công hợp lý giữa các thành viên để giảm áp lực cho từng cá nhân.

Gia đình mua sắm robot hút bụi ngày cận Tết. Ảnh: O-Tech Việt Nam

Để giảm căng thẳng trong giai đoạn cao điểm cuối năm, nhiều gia đình chủ động điều chỉnh cách dọn dẹp. Thay vì chờ sát Tết mới tổng vệ sinh, việc nhà được thực hiện sớm hơn, chia nhỏ theo từng ngày và phân bổ cho các thành viên.

Song song đó, các thiết bị gia dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt gia đình. Những công việc lặp lại như hút bụi, lau sàn hay rửa chén được máy móc đảm nhiệm phần lớn, giúp các thành viên có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những hoạt động sum họp.

Trong xu hướng đó, robot hút bụi dần trở thành thiết bị quen thuộc tại nhiều gia đình Việt, đặc biệt trong dịp Tết khi tần suất dọn dẹp tăng cao. Với khả năng vận hành tự động, thiết bị giúp duy trì sàn nhà sạch sẽ mỗi ngày, giảm đáng kể thời gian và công sức vệ sinh thủ công.

Người dùng tìm hiểu các sản phẩm hút bụi của Roborock. Ảnh: O-Tech Việt Nam

Trong nhóm thiết bị gia dụng thông minh, robot hút bụi của Roborock được nhiều gia đình cân nhắc nhờ khả năng vận hành ổn định và dễ dùng. Các dòng sản phẩm phổ biến có thể đảm nhiệm đồng thời hút bụi và lau sàn, xử lý bụi mịn và rác sinh hoạt thường ngày. Hệ thống điều hướng thông minh cùng dock sạc đa năng tự động giặt và sấy giẻ lau giúp giảm thao tác thủ công trong quá trình sử dụng.

Với nhiều gia đình, Tết hiện đại là thời điểm dọn dẹp nhà cửa đồng thời là khoảng thời gian nghỉ ngơi, gắn kết giữa các thành viên. Khi việc nhà được san sẻ hợp lý và có thêm sự hỗ trợ từ công nghệ, áp lực chuẩn bị Tết giảm bớt, nhường chỗ cho những khoảnh khắc sum họp trọn vẹn hơn.

Các sản phẩm robot hút bụi. Ảnh: O-Tech Việt Nam

Dịp Tết năm nay, Roborock đang triển khai các chương trình ưu đãi cho một số dòng robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay. Đây được xem là thời điểm để nhiều gia đình cân nhắc đầu tư thiết bị hỗ trợ dọn dẹp, không chỉ phục vụ nhu cầu trong những ngày Tết mà còn cho sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ.

Hoài Phương