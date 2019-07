Zendaya đang được chú ý khi vào vai bạn gái Người Nhện trong Spider-Man: Far From Home. Nữ diễn viên sinh năm 1996 được Vogue đặt biệt danh "Cô nàng thiên biến vạn hóa" bởi gu mặc cá tính, biến hóa. Từ năm 2016, cô mở thương hiệu quần áo của mình - Daya by Zendaya.