Yan Can Cook đến Việt Nam đấu giá sách gây quỹ từ thiện

Đầu bếp nổi tiếng trở lại Việt Nam tham gia các dự án thiện nguyện vì trẻ em.

Tối 16/4, Martin Yan xuất hiện tại một buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện tại TP HCM. Ông được Top 9 Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016 - Emily Hồng Nhung - mời đồng hành cùng Hành trình kết nối yêu thương. Dự án nhằm kêu gọi giúp trẻ em ở vùng sâu vùng xa Việt Nam được đến trường.

Yan Can Cook bên Emily Hồng Nhung - người mời ông đến Việt Nam - tại sự kiện.

Trong phần đấu giá, Martin Yan góp ba cuốn sách về sự nghiệp nấu ăn của ông. Số tiền 45 triệu đồng thu được dành tặng cho quỹ từ thiện. Những ngày tới, ông ở lại TP HCM thưởng thức các đặc sản địa phương và cùng Emily Hồng Nhung triển khai các hoạt động đầu tiên của dự án.

Martin Yan được biết đến với cái tên Yan Can Cook. Ông sinh tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1948. Năm 13 tuổi, ông đến Hong Kong làm việc cho quán ăn một người họ hàng, sau đó theo học nấu ăn chuyên nghiệp. Ông tiếp tục học Đại học California, Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ khoa học thực phẩm. Năm 1978, ông lần đầu lên truyền hình trong một chương trình ẩm thực địa phương. Từ đó, ông trở thành host của hơn 3.000 chương trình ẩm thực, dạy nấu ăn khắp thế giới.

"Yan Can Cook" đã xuất bản hơn 30 đầu sách.

Ông từng có thời gian đi khắp các vùng miền của Việt Nam để thực hiện 26 tập phim Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan.Ông viết hơn 30 cuốn sách như Martin Yan's Feast: The Best of Yan Can Cook, Martin Yan's Asian Favorites, Martin Yan's Quick and Easy..., chia sẻ về công thức, kinh nghiệm nấu và trải nghiệm về các món ăn.

Tam Kỳ