'Wreck-It Ralph 2' dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn

Phim tiền truyện 'Harry Potter' thu 253 triệu USD toàn cầu / 'Bohemian Rhapsody' - phần đời nổi loạn, cô đơn của thủ lĩnh nhóm Queen

Ralph Breaks the Internet do Rich Moore và Phil Johnston đạo diễn, là phần hai của hoạt hình ăn khách Wreck-It Ralph (2012), xoay quanh các nhân vật trò chơi được nhân cách hóa. Sau năm ngày ra mắt, phim thu 84 triệu USD ở Mỹ và 41 triệu USD tại thị trường nước ngoài, theo Box Office Mojo.

Wreck-It Ralph 2 Trailer Trailer "Wreck-It Ralph 2".

Doanh thu trên toàn cầu của phim đã chạm ngưỡng 125 triệu USD chỉ sau dịp Lễ Tạ ơn. Ralph Breaks the Internet đứng thứ hai trong những phim mở màn ăn khách nhất đợt này, chỉ sau Frozen (93 triệu USD sau năm ngày ra mắt toàn cầu).

Ralph Breaks the Internet quy tụ nhiều ngôi sao trong vai trò lồng tiếng như John C. Reilly (vai Ralph), Sarah Silverman (Vanellope), Gal Gadot (Shank) và Taraji P. Henson (vai Yesss - thuật toán của BuzzzTube). Trên Rotten Tomatoes, 86% giới phê bình đánh giá phim tích cực. Theo khảo sát của CinemaScore, khán giả chấm phim điểm A- với 44% người xem từ 25 tuổi trở lên và 51% là nữ.

Đứng thứ hai phòng vé Mỹ là tác phẩm Creed II của MGM (55,8 triệu USD ở thị trường Mỹ). Khán giả của CinemaScore đánh giá phim, giống phần một, là tác phẩm thể thao hay nhất năm. Phim mang đề tài môn quyền anh ăn theo thương hiệu Rocky nổi tiếng của Sylvester Stallone.

Xếp sau là The Grinch (30 triệu USD) và Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (29 triệu USD). Tuần trước, phim tiền truyện Harry Potter dẫn đầu nhiều thị trường nhưng bị giới phê bình chê kịch bản.

Bohemian Rhapsody, tác phẩm tiểu sử về Freddie Mercury của nhóm Queen, vẫn có mặt trong Top 5 dù đã ra rạp nhiều tuần. Phim thu 13,8 triệu USD, nâng tổng doanh số toàn cầu lên 152 triệu USD. Thành công của phim cũng đưa ca khúc Bohemian Rhapsody tăng thứ hạng từ 87 lên 15 trên Spotify, chỉ một tuần sau khi ra rạp. Bài hát cũng trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 lần thứ ba kể từ khi Queen phát hành.

Thùy Liên