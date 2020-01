'Vũ nữ' Jennifer Lopez hụt đề cử Oscar

Nhiều báo Âu Mỹ tiếc khi Jennifer Lopez không được đề cử nữ phụ với vai vũ công thoát y trong "Hustlers".

Sau khi danh sách đề cử Oscar công bố ngày 13/1, trang Vanity Fair, Variety, Time, Indiewire, Hollywood Reporter đều nhận định sao nữ mất đề cử đáng tiếc. "Nỗi thất vọng lớn nhất đêm qua là Lopez không được xướng tên. Màn trình diễn mạnh mẽ của cô ấy trong Hustlers - tác phẩm gợi nhớ đến Erin Brockovich - lẽ ra phải đưa cô đến đỉnh cao của hạng mục nữ phụ", Variety viết.

Còn USA Today ngỡ ngàng do trước đó Lopez nhận đề cử ở một loạt giải quan trọng như Screen Actors Guild, Critics' Choice, Quả Cầu Vàng. Tờ New York Times viết: "Jennifer Lopez bị 'đẩy ra' (chơi chữ với từ 'hustled' - dựa theo tên phim. Ít diễn viên bước vào mùa Oscar với nhiều sự chú ý hơn cô ấy". Trước đó, cô thậm chí được xem là một trong hai ứng viên nổi trội nhất ở giải nữ phụ, cạnh tranh với Laura Dern (Marriage Story).

Trong Hustlers, Jennifer Lopez hóa thân Ramona - vũ công thoát y nhiều kinh nghiệm, cùng một số phụ nữ khác tham gia một âm mưu. Ra mắt ở LHP Toronto (Canada), tác phẩm gây tiếng vang cho mùa giải thưởng cuối năm. Tuy nhiên, với việc Lopez vắng bóng, hành trình của Hustlers ở Oscar 2020 kết thúc mà không có đề cử nào.

Trailer "Hustlers" (Jennifer Lopez) Trailer "Hustlers".

Greta Gerwig (Little Women) cũng gây tiếc nuối khi không có đề cử đạo diễn. Nhà làm phim nữ vắng mặt ở top 5, dù tác phẩm của cô tranh "Phim xuất sắc", cùng năm đề cử khác. Một số báo Âu Mỹ cho rằng kết quả phản ánh sự ưu ái của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ với các nhà làm phim nam, Năm cái tên ở giải đạo diễn đều là nam, gồm: Martin Scorsese (The Irishman), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Bong Joon-ho (Parasite) và Todd Phillips (Joker).

Ở giải hoạt hình, New York Times đánh giá Frozen 2 bị gạt ra đáng tiếc. Phần đầu của tác phẩm từng đoạt hạng mục này cách đây sáu năm. "Frozen 2 bất ngờ không được gọi tên, nhường đường cho các phim quy mô nhỏ hơn như Klaus và I Lost My Body", trang này viết. Dù vậy, tác phẩm của Disney vẫn còn cơ hội ở giải bài hát gốc với Into the Unknown.

Chín đề cử "Phim xuất sắc" ở Oscar 2020 Chín đề cử "Phim xuất sắc" ở Oscar 2020.

19/20 diễn viên được đề cử là người da trắng, khiến nhiều báo Âu Mỹ không hài lòng và sử dụng lại hashtag #OscarSoWhite (ám chỉ việc diễn viên da đen, gốc Á, Mỹ Latinh ít cơ hội tranh tài). Một số những gương mặt không phải da trắng, được đánh giá cao nhưng bị loại là Awkwafina (The Farewell), Lupita Nyong’o (Us), Jennifer Lopez (Hustlers), Song Kang-ho (Parasite), Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).

Tuy nhiên, một điểm sáng là việc Parasite góp mặt ở sáu hạng mục, trong đó có giải cao nhất - "Phim xuất sắc". Trong lịch sử Oscar, chỉ 11 phim không nói tiếng Anh có vinh dự này. Tác phẩm của Bong Joon-ho được nhận định có cơ hội lớn ở giải phim quốc tế, đạo diễn và thiết kế sản xuất. Thành công của Parasite đánh dấu việc Oscar đang dần cởi mở hơn với các phim không nói tiếng Anh - điều có thể thành xu hướng những năm sau.

