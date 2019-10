Vũ Ngọc Anh tạo dáng trên du thuyền

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cô đoạt giải "Người có làn da đẹp nhất" và vào top 5. Năm 2012, cô thi Hoa hậu Việt Nam, sau đó vừa làm ngân hàng, vừa hoạt động nghệ thuật. Hiện cô hẹn hò Cường Seven. Trong MV tái xuất làng nhạc của bạn trai mới đây - "Make you mine", Ngọc Anh đảm nhận vai nữ chính. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chàng trai (Cường Seven) và cô gái tại bãi biển lãng mạn. Họ bị đối phương hấp dẫn ngay ánh mắt đầu tiên, rồi cùng tận hưởng nhiều khoảnh khắc vui vẻ.