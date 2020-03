Vợ Joo Jin Mo lộ diện sau scandal của chồng

Min Hye Yeon tham gia chương trình "Good Day" của đài MBC sau scandal tin nhắn khiếm nhã của ông xã Joo Jin Mo.

Chosun đưa tin Min Hye Yoen tham gia chương trình phát sóng ngày 12/3 với tư cách bác sĩ tư vấn về phòng chống Covid-19. Bà xã Joo Jin Mo phân tích các loại vi khuẩn có lợi, hại cho đường ruột và cho biết thức ăn thừa, thực phẩm hâm nóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô cũng khuyến khích người dân đi bộ, vận động cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch.

Vợ Joo Jin Mo lộ diện sau bê bối của chồng Min Hye Yoen trong chương trình "Good Day". Video: MBC.

Min Hye Yoen lần đầu lộ diện sau scandal tin nhắn khiếm nhã của chồng. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý, tên cô vào top tìm kiếm trên Naver. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của bà xã Joo Min Mo và chỉ trích tài tử.

Min Hye Yeon và Joo Jin Moo kết hôn tháng 6/2019. Cả hai gặp nhau trong một chương trình truyền hình rồi nảy sinh tình cảm. Hồi tháng 1, Joo Jin Mo bị hacker xâm nhập điện thoại, phát tán loạt tin nhắn liên quan tình dục, gái gọi. Nhiều khán giả giễu cợt, thương hại khiến Min Hye Yeon phải xóa tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, Joo Jin Mo thông qua công ty quản lý xin lỗi gia đình, những người bị ảnh hưởng bởi sự việc cùng các fan. Anh hứa thay đổi, cố gắng trở thành người tốt hơn.

Vợ chồng Joo Jin Mo. Ảnh: Osen.

Min Hye Yoen 36 tuổi, xuất thân trong gia đình danh giá, ba đời làm bác sĩ. Cô tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul và được mệnh danh "Kim Tae Hee ngành Y". Cô từng xuất hiện trong nhiều chương trình về sức khỏe như Live This Morning của MBC, Happy Morning của Channel A, My Body Plus đài TV Chosun...

Hiểu Nhân