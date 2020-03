Vợ Idris Elba nhiễm nCoV

MỹHoa hậu Sabrina Dhowre-Elba xác nhận dương tính với nCoV sau khi ở nhà chăm sóc chồng - tài tử Idris Elba - bị nhiễm bệnh.

Sabrina tiết lộ bệnh tình qua chương trình talkshow của Oprah Winfrey hôm 22/3. "Tôi mới phát hiện mình mắc bệnh sáng hôm qua. Điều kỳ lạ là tôi không bị các triệu chứng thông thường. Tôi tiếp tục cập nhật tình hình tới mọi người", cô nói qua cuộc gọi Facetime với MC.

Tài tử Idris Elba và vợ Sabrina tại sự kiện Met Gala ở New York năm ngoái. Ảnh: Oprahmag.

Idris Elba nhận kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV hôm 17/3 sau khi tiếp xúc với vợ thủ tướng Canada Sophie Gregoire - mắc bệnh trước đó. Nam diễn viên cùng vợ tự cách ly tại bang New Mexico, nơi anh đang quay phim.

Sabrina không hối hận bị nhiễm bệnh khi chăm sóc chồng dù được khuyên nên tự cách ly. Cô nói: "Bản năng của người vợ khiến tôi phải ở bên anh ấy. Tôi muốn chăm sóc anh ấy. Điều tích cực của dịch bệnh là chúng tôi có thời gian bên nhau nhiều hơn. Chúng tôi chơi trò chơi điện tử, cờ vua và nấu ăn để giải trí. Tôi dành nhiều thời gian lau dọn nhà cửa. Trong khi đó, Idris thích làm những việc liên quan đến sáng tạo, hỏi thăm họ hàng về tình hình sức khỏe ". Sabrina tiết lộ chồng dành thời gian ở nhà học chơi đàn guitar và hát cho cô nghe nhiều bản tình ca.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Idris Elba trong trailer "Fast & Furious: Hobbs and Shaw". Video: Youtube.

Idris Elba sinh năm 1972, nổi tiếng với loạt phim hành động, siêu anh hùng như Thor, Avengers, Pacific Rim, Hobbs and Shaw... Anh từng năm lần được đề cử giải Emmy và một lần chiến thắng. Tính đến hết năm 2019, các phim của Idris đạt doanh thu khoảng 9,8 tỷ USD toàn cầu. Ngoài diễn xuất, anh còn làm DJ, hát rap, thiết kế thời trang. Năm 2016, Idris được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tờ Time. Tạp chí People từng bình chọn anh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2018".

Tài tử quen Sabrina tại Vancouver năm 2017, khi đến đóng phim The Mountain Between Us. Hai người cho biết yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cặp sao làm đám cưới tại Morocco tháng 4/2019 sau một năm đính ước. Trước đó, Sabrina là người mẫu nổi tiếng, từng đăng quang Hoa hậu Vancouver 2014.

Đạt Phan (theo Oprahmag)