Võ Hoàng Yến tìm được người yêu lý tưởng

Bạn trai siêu mẫu Võ Hoàng Yến làm ngành ẩm thực nhưng cô luôn nấu ăn cho anh khi cả hai ở cùng nhau.

- Thời gian qua, chị chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn trai tại nước ngoài. Chuyện tình cảm của chị hiện ra sao?

- Đã là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải tìm cho mình một người đàn ông để làm chỗ dựa. Tôi đã tìm được người đàn ông lý tưởng cho mình. Nhưng mọi thứ vẫn chưa nói trước được điều gì. Chặng đường phía sau cần nhiều thời gian, nỗ lực của cả hai. Tôi và bạn trai đang cố gắng xây dựng mối quan hệ bền vững nhất. Tuy nhiên, tôi không dám khẳng định đây sẽ là người đàn ông cuối đời của mình.

- Cả hai quen nhau thế nào?

- Tôi và anh đến với nhau rất tình cờ như có duyên ý sắp đặt. Cả hai có chung một người bạn, trong buổi gặp mặt nhau, tôi và anh như bị sét đánh. Sau đó, chúng tôi làm quen, tìm hiểu rồi quyết định yêu. Chúng tôi yêu nhau rất thực tế, không lời tỏ tình, chẳng ngọt ngào, hoa mỹ gì đâu. Trong tình yêu, tôi vẫn cá tính như vậy.

Khi mới vào nghề, tôi từng công khai chuyện tình cảm và bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực. Chính điều đó khiến tôi trưởng thành và học được nhiều điều. Ở ngoài là người nổi tiếng, nhưng về nhà tôi cũng như bao người khác, mong muốn có cuộc sống thoải mái, bình yên bên cạnh người thân yêu.

Võ Hoàng Yến không đăng ảnh mặt bạn trai vì muốn giữ riêng tư chuyện yêu đương. Ảnh: HY.

- Bạn đời của chị là người thế nào?

- Ngày trước, tôi mong muốn tìm người yêu có cá tính mạnh mẽ hơn mình. Cuối cùng tôi đã gặp được. Bạn trai tôi làm về ẩm thực. Anh ấy là một người chững chạc, không màu mè. Tôi nể anh vì uy tín trong lời nói.

Nhiều người nghĩ bạn trai tôi là người ngoại quốc. Nhưng không phải, anh ấy là người Việt đang làm việc tại nước ngoài. Tình yêu của chúng tôi chỉ gặp khó khăn duy nhất là khoảng cách địa lý. Nhưng anh là người luôn thông cảm cho tôi vì thời gian, công việc làm người mẫu. Đó là điều tôi thấy hạnh phúc nhất.

- Là một người có cá tính mạnh, khi có bạn trai, chị tiết chế bản thân ra sao?

- Tôi thấy không cần phải tiết chế bản thân nữa. Bởi người yêu có cá tính mạnh hơn tôi rất nhiều, khi đứng cạnh anh tôi trở nên mềm mỏng. Mặc dù anh làm về ẩm thực nhưng mỗi lần ăn chung, toàn là tôi nấu cho anh ăn. Ở ngoài, nhìn có vẻ dữ dội, mạnh mẽ nhưng về nhà tôi rất nữ tính, nấu ăn ngon, ai cũng khen.

Trong cuộc sống, tôi quan niệm nếu gặp mâu thuẫn sẽ giải quyết theo cách của những người trưởng thành. Sai thì nên nhận lỗi để sửa đổi. Chúng tôi bù trừ cho nhau. Khi người yêu đã quá áp lực với công việc, họ cần người phụ nữ mang đến sự thoải mái, vui vẻ. Hạnh phúc là bên cạnh người mình yêu không còn cảm thấy áp lực, vô ưu vô lo. Tôi nghĩ đó là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Siêu mẫu cho biết cô đang sống những ngày hạnh phúc. Ảnh: HY.

- Người yêu giúp đỡ, san sẻ với chị những gì trong cuộc sống, công việc?

- Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ dựa dẫm vào bạn trai để có cuộc sống tốt. Tuy nhiên, điều tôi cần ở anh là chỗ dựa về tinh thần. Trong cuộc sống, có những sóng gió bất ngờ ập đến, quật ngã chúng ta, chẳng ai lường trước được. Những lúc như thế, tôi có người luôn bên cạnh, tiếp năng lượng để mạnh mẽ, tự tin hơn. Ngược lại, mỗi khi anh gặp áp lực, mệt mỏi trong công việc, tôi là người chia sẻ, động viên, tạo cho người yêu nguồn năng lượng. Chúng tôi không chỉ yêu mà còn là những người bạn của nhau.

- Sau những mối tình không trọn vẹn trước đây, chị trưởng thành thế nào?

- Tôi học được cách tiết chế cái "tôi". Trong mọi mối quan hệ, nhất là yêu đương, khi đặt cái "tôi" quá lớn sẽ đẩy chúng ta vào ngõ cụt. Khi bạn biết dìm cái "tôi" xuống để yêu nghĩa là bạn đã trưởng thành.

Trong tình yêu, tôi đề cao sự trung thực, chân thành với nhau. Một mối quan hệ lâu dài được xây dựng bằng sự chân thành. Họ yêu chân thành nghĩa là trân trọng mình.

- Chị cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện tại?

- Sau khi công khai người yêu, gia đình tôi ai cũng vui. Mẹ tôi như kiểu tống được "cục nợ" đi vậy. Hiện tại, cuộc sống của tôi được gói gọn trong hai từ: Hạnh phúc! Nhiều người vẫn nói, một kẻ tham công tiếc việc như Võ Hoàng Yến sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn. Mọi người sai rồi. Càng lớn, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống chậm lại. Tôi - một Hoàng Yến nhoi nhoi - đã bắt đầu chậm lại để cảm nhận cuộc sống của mình sau nhiều thăng trầm.

Làm nghề tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn vì đó là đam mê, nhiệt huyết. Tôi cố gắng làm việc để thử thách bản thân và việc đó mang đến cho tôi sự đầy đủ trong cuộc sống. Tôi không phải là nô lệ của đồng tiền để đặt áp lực cho mình. Làm nô lệ của đồng tiền là điều khổ sở nhất, nó khiến chúng ta già nua.

Võ Hoàng Yến tham gia một sự kiện vào cuối tháng 8. Ảnh: VHY.

- Vừa qua chị nhận lời mời làm host của Vietnam’s Next Top Model 2019. Chị cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy vui và bất ngờ. Bên cạnh đó, tôi áp lực khi bản thân chưa thật sự hoàn hảo. Điểm yếu của tôi trước giờ là giọng nói và cách nhấn nhá chữ. Là host, giọng nói cần có khí chất và quyền lực. Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục những điểm yếu của bản thân để tạo nên một mùa Vietnam’s Next Top Model thành công.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Be Unique" vì thế phạm vi rất rộng. Đến casting không chỉ có thí sinh nam, nữ mà còn có những bạn đến từ cộng đồng LGBT. Tôi thấy hào hứng với chủ đề này.

- Chị đề cao điều gì ở cuộc thi người mẫu năm nay?

- Đó là sự khách quan. Ở The Face Vietnam năm ngoái, tôi làm mọi giá để bảo vệ những "đứa con" của mình nhưng vẫn dựa trên sự công tâm. Với Vietnam’s Next Top Model, tất cả giám khảo sẽ chung chiến tuyến để cùng tìm ra những thí sinh chất lượng nhất, đem lại thành công cho chương trình. Truyền hình thực tế không tránh khỏi drama. Tuy nhiên, ở Vietnam’s Next Top Model năm nay sẽ là những drama văn minh nhất.

Võ Hoàng Yến ở The Face 2018 Võ Hoàng Yến khi làm huấn luyện viên The Face 2018.

Đào Ngọc Thành