Thứ ba, 28/5/2019, 10:50 (GMT+7)

Võ Hạ Trâm làm liveshow kỷ niệm 12 năm ca hát

Ca sĩ ấp ủ hai năm qua, đầu tư ba tỷ đồng cho show "This is me".

Ngày 27/5 tại TP HCM, Võ Hạ Trâm giới thiệu liveshow đầu tiên trên chặng đường ca hát. Ca sĩ nói cô được chồng ủng hộ về mặt tinh thần. Anh cũng mua nhiều vé để mời đồng nghiệp đến xem show của vợ. This is me gồm ba chương với 24 tiết mục. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết anh có nhiều cảm hứng để dàn dựng sân khấu, tiết mục cho chương trình bởi thích giọng hát giàu nội lực của Võ Hạ Trâm. Ngoài ra, anh muốn thử thách bản thân khi lần đầu thiết kế sân khấu theo kiểu Broadway, phục vụ cho mảng nhạc kịch. Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ (trái). "Sân khấu có chiều ngang 30 m, dài 20 m. Cảnh trí được biến đổi liên tục phù hợp với từng mảng nhạc", Trần Vi Mỹ nói. Anh còn cùng đạo diễn âm nhạc Trần Nhật Minh sang Mỹ xem nhiều suất diễn nhạc kịch tại các nhà hát lớn để tham khảo, lấy ý tưởng xây dựng liveshow này. Đạo diễn Trần Vi Mỹ. Ba mảng nhạc chính trong liveshow gồm ca khúc Việt Nam, các nhạc phẩm tiếng Anh kinh điển và nhạc kịch, giúp khán giả hình dung về quãng đường ca hát của Võ Hạ Trâm. Các bài hát được phối và thể hiện theo phong cách mới. Võ Hạ Trâm cho biết: "Tôi chuẩn bị sức khỏe, tinh thần để biểu diễn liên tục suốt hai tiếng đồng hồ. Không chỉ hát, tôi còn diễn xuất, thực hiện vũ đạo ở phần nhạc kịch". Liveshow diễn ra ngày 28/6 tại TP HCM. Khách mời gồm: NSƯT Hữu Châu, ca sĩ Lân Nhã, nhóm Oplus, Saigon Choir. Võ Hạ Trâm làm liveshow kỷ niệm 12 năm ca hát Hậu trường chụp ảnh poster liveshow "This is me" của Võ Hạ Trâm. Tâm Giao