Võ Hạ Trâm: 'Chồng dặn tôi đừng đi hát vì tiền'

Ca sĩ chia sẻ gia đình êm ấm giúp cô tập trung phát triển con đường ca hát.

Tối 16/4, Võ Hạ Trâm ra mắt MV Girl on fire tại TP HCM. Trong video nhạc thực hiện sau khi kết hôn với người chồng Ấn - anh Vikas, cô cover bản hít của ca sĩ Alicia Keys (Mỹ). Ca sĩ cho biết gia đình ổn định tiếp thêm nhiều năng lượng cho cô hoạt động. "Ông xã bảo tôi đi hát hay không đều được. Nhưng nếu làm nghề thì đừng vì tiền mà nên giữ đam mê, mọi chuyện còn lại anh ấy sẽ lo hết. Câu nói là động lực rất lớn cho tôi", cô kể.

Võ Hạ Trâm: 'Chồng bảo tôi đừng đi hát vì tiền' MV "Girl on fire" - Võ Hạ Trâm (Sáng tác: Alicia Keys, Salaam Remi và Billy Kravan).

Hiện Võ Hạ Trâm muốn thử sức khi cover lại các ca khúc kinh điển của làng nhạc thế giới. Girl on fire mang hơi hướng Rock, mạnh mẽ từ giai điệu đến ca từ. Nội dung bài hát tôn vinh những phụ nữ có sức hưởng đến gia đình và xã hội nhờ sự thông minh, tinh tế và quyết đoán.

Võ Hạ Trâm chia sẻ thêm lý do cô chọn hướng phát triển hiện tại là do gợi ý của MC Trấn Thành. Một lần, Võ Hạ Trâm hát I will always love you trong chương trình ở nhà hát TP HCM. Sau đêm diễn, nam MC gọi điện cho cô chia sẻ rất thích tiết mục, gợi ý cô nên theo đuổi dòng nhạc này nhiều hơn. "Trấn Thành có gu âm nhạc tốt nên tôi tin tưởng vào các nhận xét của anh", cô chia sẻ.

Võ Hạ Trâm và chồng trong buổi họp báo ra mắt MV "Girl on fire".

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP HCM. Cô đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như: Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016 và Hãy nghe tôi hát 2018.

Tâm Giao