Vợ chồng Khánh Thi cover vũ đạo của BTS

Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển nhảy theo video "On" của BTS, thêm nhiều động tác Dancesport bên cạnh Hip hop để tạo khác biệt.

Vợ chồng Khánh Thi cover vũ đạo "On" BTS Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cover vũ đạo ca khúc "On" của BTS, phát trên kênh cá nhân tối 27/2. Video: Youtube.

Khánh Thi cho biết vợ chồng cô vốn là fan "ruột" của BTS, ngày nào cũng mở nhạc nhóm này để nghe. Khi xem video đầu tiên của On cách đây một tuần, cô lập tức bị mê hoặc bởi vũ đạo ấn tượng. Cô cùng ông xã nhanh chóng biên đạo điệu nhảy trên nền nhạc ca khúc. Sau ba ngày tập luyện cùng các học trò, vợ chồng Khánh Thi và mọi người quay video, chia sẻ với người hâm mộ.

Video của vợ chồng kiện tướng Dancesport được tung ra trùng lịch phát hành MV thứ hai của ca khúc On. Nhờ vậy, bản cover vũ đạo gây chú ý, thu hút nhiều lượt xem và bình luận hơn. Trước đó, vợ chồng Khánh Thi từng nhảy điệu Rumba trên nền nhạc phim Crash landing on you (Hạ cánh nơi anh).

MV "On" - BTS MV thứ nhất của ca khúc "On", ra mắt ngày 21/2. Video: Youtube.

MV thứ hai của On - bài hát chủ đề album Map of the Soul:7 - của BTS tung ra tối 27/2 với hình thức công chiếu trực tiếp trên Youtube. Video đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trực tuyến - đánh dấu sự trở lại thành công của nhóm sau thời gian dừng hoạt động.

BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt vào năm 2013, gồm bảy thành viên: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jong Kook và Park Ji Min. Hồi tháng 8/2019, nhóm thông báo dừng hoạt động sau sáu năm để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho sự trở lại mới mẻ. Nhóm đã phát hành sáu album và sáu EP (mini album).

Tâm Giao