VnExpress ra mắt chuyên mục về Oscar 2018

Đường đua Oscar 2018 sau giải Quả Cầu Vàng / 10 phim nghệ thuật ghi dấu ấn trong năm

Từ ngày 12/1, VnExpress Giải Trí ra mắt chuyên mục về Oscar lần thứ 90 và mùa giải thưởng điện ảnh năm 2018 ở địa chỉ Quả Cầu Vàng, BAFTA, Independent Spirits, SAGs hay Critics’ Choice.

Giao diện trang Oscar.

Bên cạnh tin tức, chuyên mục có hai phần nội dung chính, giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn về các đề cử Oscar. Mục bình phim bao gồm các bài viết về những bộ phim được đánh giá cao ở mùa giải thưởng năm nay như The Shape of Water, Dunkirk, Call Me by Your Name, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Disaster Artist, Darkest Hour hay Lady Bird. Mục chân dung sẽ là các bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của các diễn viên, cũng như những vai diễn nổi bật của họ trước đây. Mục thảm đỏ sẽ giới thiệu hình ảnh các ngôi sao, hậu trường chuẩn bị trang phục, những xu hướng thời trang.

Jimmy Kimmel sẽ dẫn Oscar năm nay.

Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Các đề cử Oscar 2018 sẽ được công bố vào ngày 23/1. Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra vào tối 4/3 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles (Mỹ) với sự xuất hiện của hàng trăm minh tinh, tài tử cùng nhiều nghệ sĩ khác trên thảm đỏ. Người dẫn chương trình năm nay là nghệ sĩ Jimmy Kimmel. Buổi trao giải cũng sẽ được cập nhật trực tiếp trên VnExpress từ 8h sáng ngày 5/3 (giờ Hà Nội).

Ban Giải Trí