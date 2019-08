Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp chọn tổ ấm ở trung tâm quận 1, TP HCM

Sau nhiều tháng rong ruổi cùng đoàn phim Mắt biếc, ngay khi trở về TP HCM, Victor Vũ bàn bạc với vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp - kế hoạch chuyển nhà về trung tâm quận 1, TP HCM. Victor Vũ tâm sự gia đình anh đều ở Mỹ nhưng anh xác định sẽ theo đuổi nghiệp phim ảnh tại Việt Nam. "Vợ chồng tôi chưa có ý định sang Mỹ nên chúng tôi sẽ đầu tư một không gian sống tốt nhất tại Sài Gòn", đạo diễn chia sẻ.

Ngay khi thống nhất ý kiến về ngôi nhà trong mơ, đôi uyên ương tranh thủ đi xem từng căn hộ. Họ mong muốn tìm được nơi giao thoa giữa hai yếu tố hiện đại và xanh, vừa thoáng mát, vừa có tầm nhìn đẹp. Cặp sao thích không gian quanh năm ngập ánh sáng, cần sự yên tĩnh để tạo cảm hứng làm việc và muốn tìm nơi có cộng đồng cư dân văn minh, mọi người tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Sau vô số lựa chọn và đắn đo, vợ chồng sao chọn một căn hộ tại dự án The Grand Manhattan. Họ gọi nơi đây là "vị trí kim cương" vì nằm giữa hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc (quận 1) - vùng đất thịnh vượng và giàu nét văn hóa của Sài Gòn - Chợ Lớn một thời.

Từ The Grand Manhattan, cặp sao có thể dễ dàng di chuyển tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành hay công viên 23/9... Victor Vũ chia sẻ: "Vợ chồng tôi có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, hướng tầm mắt về bến Nhà Rồng hay trung tâm quận 1 sôi động".

Đôi uyên ương ấn tượng với dự án vì được lấy cảm hứng từ Manhattan - biểu tượng thành đạt của New York, Mỹ. Theo Victor Vũ, nếu sống tại đây, mọi thứ đều trong ở ngay tầm tay và thu trọn trong tầm mắt. "Nơi đây tích hợp nhiều tiện ích chuẩn 'resort' như hồ bơi lưng trời, phòng tập gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em ngoài trời và khu mua sắm ẩm thực ngay bên dưới...".

Đôi uyên ương tâm sự, quyết định chuyển nhà về trung tâm thành phố là ưu tiên cho sự phát triển của bé Landon, bởi nơi đây có nhiều công trình cộng đồng, trung tâm văn hoá, trường học, sức khỏe và giải trí. Do đó việc chuyển nhà là cần thiết và cần chọn lựa kỹ càng, vừa tốt cho con, vừa tiện công việc của bố mẹ. "Vợ chồng tôi có thói quen chạy xe máy ngắm phố phường, dù chỉ chạy quanh khu nhà mình, chúng tôi vẫn thấy hứng thú. Khi chuyển về quận 1, thói quen này sẽ càng được phát huy", Đinh Ngọc Diệp nói thêm.

Song song với việc chọn nhà, Victor Vũ cũng bắt tay làm hậu kỳ để phim Mắt biếc kịp ra rạp dịp Giáng sinh. Đạo diễn người Mỹ gốc Việt tiết lộ mọi thứ gần hoàn tất, hiện tại anh và vợ chuẩn bị cho các dự án tiếp theo của công ty. Bà xã của anh - diễn viên Đinh Ngọc Diệp phụ chồng công việc hành chính, nhân sự và truyền thông cho các bộ phim do công ty thực hiện. Đinh Ngọc Diệp tâm sự: "Từ khi lập gia đình, sinh con, tôi lui về hậu trường, hỗ trợ được gì cho chồng thì tôi sẽ làm hết. Tôi hạnh phúc vì được anh ấy tin tưởng tuyệt đối".

Victor Vũ chia sẻ khi còn độc thân, anh không bận tâm điều gì mà chỉ sống cho riêng mình. Từ khi kết hôn và đón con trai đầu lòng, mọi việc anh làm đều nghĩ cho gia đình. Anh nhớ vợ con quay quắt khi phải làm phim xa nhà. Để thỏa nỗi nhớ, trong hai tháng quay dự án Mắt biếc ở Huế và Quảng Nam, anh đưa Đinh Ngọc Diệp và con trai đi cùng. "Đó là quyết định đúng đắn, có vợ con bên cạnh, tôi làm việc suôn sẻ và hào hứng hơn. Thỉnh thoảng Diệp sẽ đưa bé đến phim trường, ngắm hai người thân yêu, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Chỉ cần nghĩ sau kết thúc công việc, có vợ con ở nhà chờ đợi, tôi lại thấy hạnh phúc và sống có trách nhiệm hơn", đạo diễn Victor Vũ bày tỏ.

Vợ chồng sao chia sẻ họ thay đổi nhiều từ khi có con. Victor Vũ học được sự kiên nhẫn. Anh thường thay tã, tắm rửa cho con hay dọn dẹp nhà cửa thay vợ. Trong khi Đinh Ngọc Diệp chu đáo và chuyên nghiệp hơn trong việc bếp núc."Thậm chí, tôi không muốn ra khỏi nhà, chỉ thích ở bên chồng con", nữ diễn viên nói.

Đôi uyên ương luôn cố gắng giữ "lửa hôn nhân" bằng cách tâm sự mọi vui buồn và coi trọng bữa cơm gia đình. Họ thống nhất dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng ăn cơm nhà ít nhất là một bữa trong ngày.

Đinh Ngọc Diệp tôn trọng mọi quyết định của chồng, tình nguyện làm hậu phương vững chắc cho anh bởi theo cô "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Cô rất thích được trang trí nhà cửa, chọn đồ nội thất, cùng trao đổi với chồng về cách bài trí không gian sống. Sau khi tham quan nhà mẫu dự án The Grand Manhattan, cô cũng đã có vài ý tưởng thiết kế cho tổ ấm tương lai của mình. "Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rất háo hức", Đinh Ngọc Diệp chia sẻ.

Thi Quân

