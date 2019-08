Váy cưới của Phuong My bán tại The Wedding Club, LonDon

Nhà thiết kế Phương My (trái) chụp ảnh cùng Clare Thompson - chủ sở hữu The Wedding Club. Phuong My Bridal là dòng sản phẩm cưới cao cấp của thương hiệu. Toàn bộ sản phẩm váy cưới nằm trong bộ sưu tập Espoir từng trình diễn tại New York Fashion Bridal Week hồi tháng 4, sẽ có mặt tại The Wedding Club. Sau đó theo kế hoạch, thương hiệu sẽ lần lượt đem sản phẩm bán tại các cửa hàng nổi tiếng của Milan, Washington DC, San Francisco, Seoul và Thượng Hải.