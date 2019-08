Vanessa Kirby - 'đả nữ' Anh khuấy động phim hè Hollywood

Xuất thân diễn viên kịch, Vanessa Kirby chưa từng nghĩ sẽ đóng hành động trước khi được mời vào "Mission: Impossible 6", "Fast & Furious 9".

Khi Fast & Furious: Hobbs & Shaw công chiếu, Vanessa Kirby gây ấn tượng với vai Hattie Shaw. Trên IMDb, cô là diễn viên được quan tâm cao thứ năm toàn cầu tuần này, cao hơn cả hai bạn diễn Jason Statham và Dwayne Johnson trong phim. Nhân vật của cô là đặc vụ, em gái Deckard Shaw (Jason Statham đóng), thu hút nhờ nhan sắc và có nhiều cảnh chiến đấu trong cuộc đối đầu ác nhân Brixton (Idris Elba).

Từ "hành động" gần đây thường gắn liền với Vanessa. Hè năm ngoái, cô góp mặt trong bom tấn Mission: Impossible - Fallout của Tom Cruise với vai trùm buôn bán vũ khí. Năm nay, người đẹp sinh năm 1988 là nữ chính trong một tập của thương hiệu hành động ăn khách hàng đầu thế giới. The Ringer nhận xét cô đã xứng tầm ngôi sao hành động, Rolling Stone thậm chí gọi Kirby là "người hùng hành động mới của mùa hè".

Lúc khởi nghiệp, Vanessa chưa từng nghĩ sẽ thành "đả nữ", như chia sẻ trên Rolling Stone: "Tôi không phải kiểu diễn viên phim hành động. Tôi là cô gái mê sân khấu ở London (Anh)". Sao nữ lớn lên ở Wimbledon (Anh) trong gia đình khá giả, có bố là bác sĩ nổi tiếng Roger Kirby và mẹ là tổng biên tập tạp chí Country Living. Trên Guardian, Vanessa nói có tuổi thơ hạnh phúc với điều kiện kinh tế và xã hội tốt. Tuy nhiên, cô kể từng bị bắt nạt ở trường và mắc một chứng bệnh do ký sinh trùng từ năm 9 đến 11 tuổi, khiến cô thường xuyên buồn nôn.

Bố cô thường xuyên đưa con gái đi xem phim, kịch, giúp cô nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Vanessa đam mê kịch nghệ, từng diễn nhiều vở thời đi học và lén đánh cắp ảnh diễn viên Ben Whishaw trong vai Hamlet (nhân vật trong kịch cùng tên của Shakespeare) ở trường.

Vanessa diễn chuyên nghiệp từ năm 2010, ở cả mảng sân khấu và điện ảnh, chủ yếu với dạng vai tâm lý. Ngay từ đầu sự nghiệp, cô đã "ngập" trong những lời khen về diễn xuất. Với vai Rosalind trong kịch As You Like It (2010), người đẹp được Guardian khen là "tài năng nổi trội". Với vở The Acid Test ở sân khấu danh tiếng Royal Court (London, Anh), Vanessa được cây bút Paul Taylor của tờ Independent mô tả là "một ngôi sao chưa từng thấy". Cô đoạt bốn giải thưởng về kịch nghệ từ năm 2010 đến năm 2015.

Vanessa Kirby trong "The Crown".

Tuy nhiên, trên màn ảnh, Vanessa mới nổi tiếng từ ba năm nay. Bước ngoặt sự nghiệp của cô là series The Crown (2016), kể về cuộc đời nữ hoàng Elizabeth II (Claire Foy đóng). Nhân vật của Vanessa là công chúa Margaret - em gái Elizabeth II. Trên Guardian, cô cho biết dằn vặt khi hóa thân nhân vật có thật nhiều tiếng tăm. Sao nữ treo ảnh Margaret trong phòng ngủ, tự hỏi ở các tình huống công chúa sẽ hành xử ra sao. Ngoài đời, Margaret được xem là nhân vật gây tranh cãi của hoàng gia Anh, nghiện hút thuốc, uống rượu và quan hệ với nhiều đàn ông. Bà cũng bị nhận xét là khó gần, hay coi thường người khác. Vanessa cho biết cách đóng nhân vật dễ dàng là mô phỏng thái độ tiêu cực của bà. Tuy nhiên, cô muốn đi sâu hơn và bộc lộ con người của Margaret trước khi bà trở nên khó chịu . "Tôi muốn tìm ra nỗi đau nằm dưới những biểu hiện đó", cô chia sẻ. Diễn xuất của Kirby được khen ngợi và giúp cô thắng hạng mục nữ phụ phim truyền hình ở BAFTA năm 2018 (giải thưởng phim ảnh quan trọng nhất của Anh).

Vanessa Kirby có cảnh hôn Tom Cruise trong "Mission: Impossible - Fallout".

Đóng hành động là bước chuyển bất ngờ cho Vanessa Kirby. Trong chương trình Tonight Show của Jimmy Fallon, Vanessa kể không có thể chất tốt, thường xuyên về chót trong các bài thi chạy ở trường, đồng thời không có kinh nghiệm hành động trước Mission: Impossile - Fallout. "Cảnh mạnh mẽ nhất của tôi trong The Crown chỉ là đâm mẩu thuốc lá vào bánh mì sandwich", cô nói trên Rolling Stone.

Tuy nhiên, Tom Cruise chọn sao nữ vào dự án do ấn tượng với vai diễn trong The Crown. Tài tử Mỹ cũng giúp cô nâng cao hiểu biết về phim hành động. "Tôi không hiểu gì về diễn mạo hiểm cho đến khi thấy Tom trên phim trường. Bạn phải vừa là vận động viên, vừa là vũ công. Cảnh chiến đấu giống như học múa ballet vậy", cô nhận định.

Vanessa Kirby chạy trên phim trường "Hobbs & Shaw".

Trong bom tấn năm ngoái, Kirby có cảnh chiến đấu bằng dao. Ở Hobbs & Shaw, số cảnh hành động của cô nhiều hơn đáng kể với các màn chạy, nhảy và cận chiến. Cô tập ba giờ mỗi ngày, ba ngày mỗi tuần, trong sáu tuần. "Có rất nhiều bài tập chiến đấu, nhiều pha parkour (di chuyển tránh vật cản) và võ thuật - điều tôi lúc đầu rất tệ. Nhưng khi tôi học xong những điều cơ bản, chúng tôi có thể thêm bớt một số thứ và tạo ra các đòn thế. Đó là khoảng thời gian nhiều đau đớn, căng thẳng vì tôi còn phải diễn kịch ban đêm", cô nói trên Rolling Stone.

David Leitch - đạo diễn Hobbs & Shaw lẫn phim hành động nổi tiếng John Wick - đặt yêu cầu cao về thể chất cho các diễn viên. Với anh, diễn viên nên trực tiếp tham gia 90% số cảnh hành động để thu hút khán giả. Trên phim trường, Leitch hài lòng với chất lượng hành động của Vanessa - tiêu biểu như trong cảnh cô vật kẻ địch xuống sàn với võ judo.

Trong video giới thiệu phim, Vanessa nói hứng thú cảnh chiến đấu với The Rock - sao cơ bắp lừng danh Hollywood.

Hai cảnh khó nhất với Vanessa lại không liên quan đến võ thuật. Đầu tiên là đoạn nhân vật Hattie ngồi trong chiếc xe đang xoay 360 độ với tốc độ cao. Cảnh còn lại là Hattie bám vào thành ngoài xe trong lúc nó đang trượt nhanh. Sao nữ chủ động xin Leitch tự đóng chúng do tự tin với thể chất sau quá trình tập luyện.

Hai dự án tiếp theo của Vanessa Kirby - Gimme the Loot và The World to Come - đều thuộc dòng tâm lý. Dù vậy, ở tương lai xa hơn, cô cho biết muốn tận dụng khả năng đã học được cho các dự án hành động mới. Theo ABC Radio, ngoài sự thỏa mãn nghề nghiệp, Vanessa còn hy vọng những nhân vật của mình khiến các bé gái tự tin hơn khi thấy hình tượng nữ giới mạnh mẽ trên màn ảnh

Gần đây, diễn viên Anh được cho là trong tầm ngắm của hãng Warner Bros. cho vai Catwoman (Người Mèo) ở phim mới về Batman. Nhiều báo phương Tây đánh giá cao tiềm năng của Vanessa. Tờ Guardian gọi cô là tương lai của màn ảnh Anh, còn The Ringer viết: "Chúc cô cai trị lâu dài" ("Long may she reign" - câu liên hệ đến việc Vanessa nổi tiếng từ series về hoàng gia Anh).

