Uyên Linh: 'Tôi không buồn khi bị chê ít nổi tiếng'

Ca sĩ vui vì được khán giả đón nhận dù ít ra sản phẩm âm nhạc, lượt xem MV không cao.

Uyên Linh: 'Tôi luôn trân trọng người yêu cũ'

Uyên Linh tổ chức một mini show ở quận 1, TP HCM tối 29/7. Hơn 21h, cô xuất hiện trong bộ đầm dây màu nude, để kiểu tóc bum bê. Ca sĩ bất ngờ vì không gian chật kín chỗ ngồi, phải kê thêm ghế. Thời gian qua, Uyên Linh có phần trầm lắng. MV mới nhất của cô - Nếu có một ngày (sáng tác: Trang) - ra mắt từ cuối năm ngoái, còn CD mới nhất - Portrait - phát hành đã gần hai năm.

Uyên Linh trong đêm nhạc.

Ca sĩ cho biết do ít hoạt động, thi thoảng, cô đọc được những lời bình luận của nhiều bạn trẻ, đại loại: "Chị này hát hay mà sao lượt view thấp, ít nổi tiếng thế". Cô không buồn trước những ý kiến trái chiều. "Nhiều lúc, thấy bạn bè ra sản phẩm hot, tôi cũng muốn thử sức để biết giới hạn của mình đến đâu, nhưng rồi lại thôi. Tôi thấy mình vốn đã rất may mắn. Từ một cô sinh viên bình thường, cũng không mấy xinh đẹp, lại trở thành ca sĩ. Dù không quá nổi tiếng, MV ít khi đạt triệu view, nhưng mỗi lần làm đêm nhạc bán vé vẫn luôn có người ủng hộ. Thế là hạnh phúc rồi", cô tâm sự.

Uyên Linh hát 'Lại gần hôn em' (nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy) Uyên Linh hát "Lại gần hôn em" (nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy).

Trong đêm nhạc khoảng 150 khán giả, Uyên Linh chọn cách giao lưu tự nhiên, hóm hỉnh để gần gũi với người nghe. Nhiều câu đùa của ca sĩ khiến khán giả bật cười hưởng ứng. Cô nhận mình thích hát nhạc Pháp, không phải vì mê ca từ, giai điệu mà vì nghe... chẳng hiểu gì. "Nhưng cũng như người yêu vậy. Không hiểu nên mình mới yêu, còn hiểu hết rồi thì yêu làm gì nữa", cô nói vui. Dù mải ca hát, cô vẫn để ý đến biểu cảm của khán giả bên dưới. Giữa hàng trăm bạn trẻ, Uyên Linh nhận ra một cặp khán giả lớn tuổi ngồi gần mình. Cô hỏi vì sao họ biết tới cô, rồi xin được hát tặng theo thể loại nhạc họ yêu thích. Khi hát theo yêu cầu, có lúc cô quên lời rồi tự bật cười thanh minh: "Vậy mới là hát live" trong tiếng vỗ tay tán thành của khán giả.

Uyên Linh biểu diễn gần 25 nhạc phẩm, từ những ca khúc trong album Portrait (Xin giữ em cho hoàng hôn, Biết đâu, Bài hát của em), nhạc Pháp lời Việt (Lại gần hôn anh), Bolero (Xin thời gian qua mau, Tình đời) hay cover các bản hit một thời (Giấc mơ tuyệt vời, Chưa bao giờ). Sau gần 10 năm đăng quang Vietnam Idol, Uyên Linh thoải mái, tự nhiên hơn trong lối hát. Kỹ thuật bỏ nhỏ, giả thanh (falsetto) được cô sử dụng ăn ý với ban nhạc. Giọng ca 32 tuổi làm chủ sân khấu khi liên tục thay đổi thể loại nhạc, từ Pop Ballad đến Disco, dù hát với ban nhạc hay sử dụng beat (nhạc đệm).

Uyên Linh hát "I wil survive" (Gloria Gaynor) Uyên Linh hát "I will survive" (Gloria Gaynor).

Khán giả đến với Uyên Linh chủ yếu là giới sinh viên, dân văn phòng. Trong số đó, nhiều người đã theo dõi, ủng hộ từ lúc Uyên Linh còn là giọng ca mới của Học viện Ngoại giao Hà Nội. Họ thuộc lòng nhiều ca khúc của cô từ thời Vietnam Idol 2010 đến album với nhạc sĩ Dũng "Đà Lạt" và cả ca khúc mới nhất - Có đôi khi. Những khi Uyên Linh quên lời, lập tức phía dưới hàng ghế khán giả, nhiều người cất giọng hát tiếp để nhắc ca sĩ. Gần 23h30, Uyên Linh cover All of me - bản hit của ca sĩ John Legend - và mượn một câu trong bài hát để tri ân tình cảm khán giả: "Cause all of me loves all of you" (Tạm dịch: Vì tôi yêu tất cả những gì thuộc về bạn).

Uyên Linh sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Hà Nội. Cô là quán quân Vietnam Idol năm 2010. Sau cuộc thi, Uyên Linh phát hành album Giấc mơ tôi (2012), đĩa đơn Chờ người nơi ấy (2012), Chiếc lá mùa đông (2013), album Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), Portrait (2017)...

Mai Nhật