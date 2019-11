Uyên Linh, Đăng Dương biểu diễn tại Đà Nẵng

Hai ca sĩ sẽ trình diễn những ca khúc được nhiều khán giả yêu thích trong lễ ra mắt bất động sản của Đất Xanh Miền Trung, vào ngày 3/11.

Tham gia chương trình, Uyên Linh sẽ thể hiện ba bài hát gồm Saving all my love for you, Rolling in the deep và Đi để trở về với giọng ca nội lực.

Uyên Linh tiết lộ năm nay đặc biệt ý nghĩa với bản thân bởi đánh dấu chặng đường 10 năm cô bước chân vào ca hát. Ngày 9/11, người đẹp sẽ tổ chức liveshow Chẳng phải tình cờ với sự góp mặt của nam ca sĩ Lân Nhã.

Ca sĩ Uyên Linh lần thứ hai trở thành khách mời của Đất Xanh Miền Trung trong vòng một năm qua.

Uyên Linh và Lân Nhã đều hơn một lần trở thành khách mời đặc biệt trong các show ca nhạc của Đất Xanh Miền Trung bởi họ sở hữu giọng ca đẹp và có cuộc sống đời tư "sạch". Cả hai ca sĩ cùng chuyên tâm vào hoạt động nghệ thuật để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Trước đó, Uyên Linh còn nhận được giải thưởng "Album của năm" dành cho sản phẩm Potrait tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2018. Đây được coi là bước chuyển mình của ca sĩ sinh năm 1988 từ dòng nhạc ballad sang blue jazz và R&B.

Giọng tenor đầy nội lực – NSƯT Đăng Dương.

Ngoài Uyên Linh, chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương. Anh sẽ gửi tới người yêu âm nhạc những bài hát cổ điển đến từ Italy như Mặt trời của tôi (O sole Mio) hay Trở về Suriento (Torna a Suriento). Nam nghệ sĩ chia sẻ bài hát Mặt trời của tôi có ý nghĩa lớn với bản thân bởi đây là ca khúc được chọn làm chủ đề của liveshow cùng tên kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát của anh.

NSƯT Đăng Dương được biết đến là một trong bộ ba ca sĩ chuyên hát nhạc Cách Mạng cùng với Trọng Tấn và Việt Hoàn. Nhắc đến anh, những người yêu nhạc đỏ sẽ không thể quên những ca khúc vượt thời gian như: Hà Nội, niềm tin và hy vọng; Giai điệu tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội...

Dự án mới của Đất Xanh Miền Trung được ví như một tác phẩm nghệ thuật bên dòng sông Cổ Cò.

Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung là nhà phát triển các dự án bất động sản cao cấp, không chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng mà còn luôn nỗ lực tạo ra những "món ăn tinh thần". Các sự kiện của công ty thường quy tụ các ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Lam Trường, Văn Mai Hương, Trịnh Thăng Bình... để lại những ấn tượng đẹp cho khán giả về chất lượng nghệ thuật cũng như sự chuyên nghiệp trong từng chi tiết nhỏ.

