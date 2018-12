Ưu đãi từ 99.000 đồng nhiều giày hiệu tại Takashimaya

Hàng loạt ưu đãi dành cho các thương hiệu giày cao cấp gồm: Be Me, Be Myself, Red Ballerina, Candies, Zanetta, Solfit, Cervo Italy, Viina, FKNIT, Gino Mariani, Mario Minardi, Otas, Rad Russel và Cnes. Mức giá ưu đãi áp dụng từ 99.000 đồng đến 999.000 đồng cho giày nữ và 599.000 đồng đến 1,999 triệu đồng đối với giày nam.

Giày cao gót Beme - thương hiệu giày nữ đến từ Singapore: Giày cao gót mũi nhọn được các nàng chọn làm “bạn đồng hành” trong các buổi dạ tiệc sang trọng. Sản phẩm có chất liệu da mềm mang lại cảm giác êm ái trong từng bước đi. Điểm nhấn từ thiết kế mũi khoét của giày cao gót BeMe còn giúp đôi chân của bạn tăng thêm phần quyến rũ.

Red Ballerina - thương hiệu giày nữ đến từ Singapore: Sandal nữ tính từ thương hiệu Red Ballerina kết hợp cùng đầm maxi họa tiết thổ cẩm là gợi ý mix & match tinh tế cho ngày hẹn hò lãng mạn dưới tiết trời chớm thu nhẹ nhàng. Phái đẹp có thể phối giày cùng áo thun croptop và quần baggy năng động. Thiết kế sandal mũi vuông trẻ trung của Red Ballerina giúp các nàng thu hút mọi ánh nhìn trong buổi dạo phố thư giãn.

Giày đế cuộn Viina và Bemyself: Đây là đôi giày biểu trưng cho sự tiện lợi và thoải mái. Các sản phẩm chỉ chiếm một góc nhỏ gọn gàng trong vali của bạn nhờ thiết kế đế cuộn. Bạn có thể sở hữu ngay một đôi giày búp bê đế cuộn Viina (Thương hiệu Đài Loan) và Be Myself (Thương hiệu của Singapore) để thoải mái vi vu trong mỗi chuyến du lịch.

Giày tây Cervo Italy: Kiểu dáng thanh lịch cùng chất liệu da mềm với mức giá phải chăng đã đưa sản phẩm của Cervo Italy lọt vào “mắt xanh” của hàng nghìn tín đồ thời trang trên toàn thế giới.

Giày Tây Rad Russel - thương hiệu đến từ London: Đây là một trong những sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu với thiết kế chỉn chu trong từng đường nét. Tâm huyết của những nhà thiết kế tài năng đã tạo nên sự khác biệt thật đặc trưng trong mỗi sản phẩm của Rad Russel.

Giày boot Gino Mariani: "Feel the comfort" là slogan của Gino Marinani đã truyền tải súc tích sứ mệnh của thương hiệu từ công đoạn thiết kế cho đến quá trình gia công. Bên cạnh những đôi giày Tây lịch lãm, Gino Marinani vừa cho ra mắt bộ sưu tập Boot (giày ống) dành cho các phượt thủ.

Sandal Zanetta: Với kiểu dáng “Birkenstock”, sandal Zanetta là ứng cử viên phù hợp cho tủ giày của cánh mày râu trong những ngày mưa gió ẩm ướt.

Liên hệ: Trung tâm thương mại Takashimaya - địa chỉ: 92- 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM. Hotline: 1800577766 (miễn phí). Facebook: Takashimaya.vn . Website: takashimaya-vn.com

Kỳ Hân