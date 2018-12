Ưu đãi dịp khai trương shop bán đồ may sẵn tại TP HCM

Shop thời trang Liên nằm tại số 222 Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, TP HCM. Đây là "đứa con tinh thần" của nhà may Liên - một trong những tiệm may được nhiều chị em yêu thích tại Sài thành. Cửa hàng ra đời sau khi nhà may nhận được nhiều phản hồi của khách hàng với mong muốn lấy đồ nhanh hơn. Chị Liên - chủ tiệm may cho biết, cắt may hàng hoạt nhanh hơn cắt may từng kiểu khác nhau nên chị quyết định mở thêm shop để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cụ thể, khi mua sản phẩm ở shop, chị em sẽ được chỉnh sửa tối đa sao cho vừa vặn và thoải mái. Ngoài ra, chị em có nhu cầu may trang phục mới sẽ được tư vấn kỹ về chất liệu vải, kiểu dáng phù hợp với độ tuổi mà vẫn cập nhật được phong cách thời trang mới.

Trong tuần lễ khai trương, shop giảm giá 10% cho các kiểu đầm, áo, váy, quần, liền quần; đồng thời bán phiếu quà tặng cho khách hàng có nhu cầu tặng người thân, bạn bè vào dịp sinh nhật, lễ, Tết.

Một số thiết kế của shop:

Địa chỉ: 222 Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, TP HCM. Facebook: facebook.com/nhamaylien/.

Thu Ngân