'Tuyển tập ca khúc hay nhất mọi thời đại' tái bản sau 20 năm

Bộ sách Most Favourite English Song Book 1997 (Tuyển tập ca khúc hay nhất mọi thời đại) vừa tái ngộ bạn đọc trong nước như một lời nhắc đầy hoài niệm về một thời tuổi trẻ.

Ấn phẩm này từng được phát hành năm 1997 và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ độc giả. Trong bối cảnh Internet chưa phổ biến, sách là món ăn tinh thần quý giá cho những người yêu thích các ca khúc tiếng Anh. Thời đó, gần 600.000 bản in sách đã đến tay bạn đọc trong ba tháng, truyền nguồn cảm hứng học và hát tiếng Anh cho bạn trẻ cả nước.

Bộ sách "Most Favourite English Song Book 1997" vừa được tái bản trong nước sau 20 năm.

MC Đông Quân kể: “Năm 1997, lần đầu tôi cầm trên tay một ấn phẩm mà sau này, đã trở thành bạn với gia đình tôi suốt 20 năm, đó là cuốn Most Favourite English Song Book 1997. Cuốn sách giản dị ấy đã ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định xây dựng nội dung làn sóng FM 99,9 MHz của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM và cũng giúp tôi cùng các con trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ".

* Eric Clapton hát "Tears in heaven"

Tears in heaven

Ở lần tái bản đầu năm nay, bìa sách được chăm chút với hình ảnh các ban nhạc, nghệ sĩ tên tuổi một thời như: Toni Braxton, Mariah Carey, ABBA, Whitney Houston... Nhạc phẩm được tuyển chọn, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z với gần 1.200 ca khúc, sưu tập khá đầy đủ các ca khúc sống mãi với thời gian như: Yesterday, Let It Be của The Beatles, Green Fields của The Brothers Four, Top of The World của Carpenters, Because I Love You của Stevie B, Holiday, Still Loving You của Scorpions, Hotel California của The Eagles, You Rock My World của Michael Jackson, I’m a Slave for You của Britney Spears...

Qua sách, độc giả có thể tìm lại được lời những ca khúc thậm chí còn ít được phổ biến ở thời đại Internet hiện nay nhưng một thời "làm mưa làm gió" với người yêu nhạc thế giới. Ngoài ra, cạnh mỗi lời ca khúc còn có ký âm giúp người học chơi guitar hay piano có thể luyện ngón.

Sách do First News và Nhà xuất bản Tổng Hợp TP HCM tái bản với hai tập khổ 20,5x14,5 cm.

VnExpress tặng 20 độc giả mỗi độc giả một bộ sách All Time Most Favourite English Song Book 1997. Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "English song book". Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 31/1. Ban biên tập sẽ chọn 20 độc giả may mắn đê gửi tặng sách.

Chi Mai