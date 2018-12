Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam thiếu vắng nhà thiết kế Việt nổi bật

Những thiết kế ấn tượng tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018 (Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2018) tổ chức họp báo hôm 3/10 tại Hà Nội. So với những lần trước, mùa này là cuộc đua dành cho những thương hiệu thời trang Việt lẫn quốc tế. Phía Việt Nam, ngoài hai nhà thiết kế quen thuộc của làng mốt: Lâm Gia Khang và Nguyễn Tiến Truyển, tuần lễ có sự tham gia của bảy thương hiệu, năm nhà thiết kế của Học viện Thời trang London. Phía quốc tế có ba nhà thiết kế: Mehmet Koymen (Thổ Nhĩ Kỳ), Jorge Duque (Columbia), Jovana Benoit (Haiti) và ba thương hiệu đến từ Pháp.

Một số thiết kế trình diễn trong buổi họp báo.

Lý giải về sự vắng mặt của nhiều nhà thiết kế nổi bật trong làng mốt Việt, bà Trang Lê - chủ tịch tuần lễ thời trang - nói: "Điểm đặc trưng của thị trường thời trang Hà Nội là sự phát triển mạnh mẽ của những công ty, hãng thời trang công sở thay vì là mảnh đất của nhà thiết kế". Bên cạnh các bộ sưu tập dành cho nữ, tuần thời trang lần này phát triển mạnh hơn dòng thời trang nam và trẻ em.

Sự kiện diễn ra từ ngày 25 đến 27/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Giữ vị trí mở màn là Lâm Gia Khang. Ngoài các đêm diễn, ban tổ chức tiếp tục duy trì cuộc thi "The Best Street Style" - nơi giới trẻ tự do thể hiện phong cách thời trang và gu thẩm mỹ cá nhân.

Sau bảy mùa tổ chức kể từ năm 2014, Vietnam International Fashion Week đang là sự kiện văn hóa nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuần lễ là nơi góp phần giúp nhiều nhà thiết kế trẻ của Việt Nam được mọi người biết tới nhiều hơn như Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa, Nguyễn Tiến Truyển, Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền...

BST Coco yêu dấu Bộ sưu tập "Coco yêu dấu" của Công Trí mở màn tuần lễ ở mùa trước.

Ý Ly