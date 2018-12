Tuấn Hưng, Tóc Tiên hứa hẹn bùng nổ tại sân vận động Hàng Đẫy

Hệ thống công nghệ hình ảnh độc đáo, sự chuyển động linh hoạt của ánh sáng kết hợp âm nhạc sôi động sẽ tạo nên trải nghiệm thị giác sáng tạo. Các khán giả trẻ không chỉ lắng nghe mà còn "nhìn thấy" sự kết nối trong từng nốt nhạc và giai điệu. Tất cả tạo nên bữa tiệc bùng nổ, sôi động với ý tưởng mới lạ và thú vị mang tên "Can you see music".

Nhiều ngôi sao nổi tiếng Việt Nam và nước ngoài sẽ cháy hết mình trong sự kiện âm nhạc.

Bên cạnh những ý tưởng mới lạ, sự đầu tư công nghệ mang tầm quốc tế với mạng lưới chiếu sáng laser, màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh đỉnh cao… hứa hẹn sẽ mang lại những khoảnh khắc ấn tượng cho người xem.

Theo ban tổ chức, ánh sáng, âm nhạc, công nghệ, cảm xúc trong cùng một thời điểm được hòa quyện và bùng nổ, gắn kết mọi trải nghiệm. Tất cả đem lại một đêm đại nhạc hội khó quên với trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

Ý tưởng mới lạ, công nghệ độc đáo, tất cả tạo nên một trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho khán giả.

Chương trình quy tụ các tên tuổi âm nhạc lớn trong nước và quốc tế. Một Tuấn Hưng cháy hết mình trong từng màn trình diễn; một Tóc Tiên sôi động, nóng bỏng; một Tiên Tiên đầy mới lạ, phá cách hay DJ tài năng Doru Tudose...

Giới trẻ sẽ được thả mình vào không gian âm nhạc đỉnh cao và phiêu theo từng giai điệu trên sân khấu. Những màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo góp phần làm bừng sáng và lôi cuốn hàng nghìn khán giả.

Khán giả tại Đà Nẵng, Cần Thơ đã có những trải nghiệm khó quên trong đêm nhạc với chủ đề “Can you see music?”.

Sự kiện âm nhạc Heineken Green Room diễn ra vào ngày 15/10 tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Giới trẻ sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng, đẳng cấp quốc tế. Truy cập tại đây để biết thông tin chi tiết về chương trình và có cơ hội nhận vé tham dự.

Mai Thương