Khoảng hơn 3.000 khán giả có mặt, ủng hộ các nghệ sĩ, lấp đầy Trung tâm Hội Nghị Quốc gia. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức cho biết phun thuốc khử trùng điểm diễn suốt ba ngày trước, duy trì điều hòa trong khán phòng ở mức trên 27 độ C và bố trí máy đo thân nhiệt tại cổng kiểm tra an ninh.