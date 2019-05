Trương Vệ Kiện động viên Hứa Chí An sau bê bối 'vụng trộm'

Tài tử mong Chí An phấn chấn tinh thần, dũng cảm sửa sai.

Hứa Chí An khóc, xin lỗi vợ vì vụng trộm với á hậu Hong Kong / Á hậu Hong Kong lộ video âu yếm tài tử có vợ

Tối 18/4, trên trang cá nhân, Trương Vệ Kiện cho biết sau khi Hứa Chí An lộ video ngoại tình với Á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh, anh liên lạc an ủi nhưng bạn thu mình, không trả lời. "Tôi thấy Chí An như cây sậy yếu mềm, không thể chịu đựng thêm sự đả kích", Vệ Kiện viết.

Hứa Chí An (trái) và Trương Vệ Kiện.

Hai ca sĩ thân nhau từ khi mới vào nghề. Khi bạn gặp chuyện, Vệ Kiện lo lắng cho Hứa Chí An. Khi hay tin bạn được vợ tha thứ, anh bày tỏ: "Mong Chí An phấn chấn lên, vợ chồng dìu dắt nhau đi qua hoạn nạn".

Chia sẻ của Trương Vệ Kiện dấy lên nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến chỉ trích nam diễn viên dung túng hành vi bội tình của Hứa Chí An. "Anh ta làm sai nhưng được coi như nạn nhân", "Xã hội bây giờ như vậy sao? Ngang nhiên ngoại tình, bồ bịch, bội tình bội nghĩa nhưng vẫn được thương cảm"... các khán giả bình luận trên Weibo.

Vợ chồng Trịnh Tú Văn, Hứa Chí An. Họ hẹn hò năm 1991, kết hôn năm 2014.

Bên cạnh đó, nhiều người bênh vực Trương Vệ Kiện. "Họ là bạn thân của nhau, chỉ mong đối phương sống yên ổn, có gì sai?", "Biết Trịnh Tú Văn tha thứ cho Chí An, Trương Vệ Kiện mới nói như thế, để mong bạn mình dũng cảm sửa sai, làm lại từ đầu. Người trong cuộc đã tha thứ, người ngoài sao còn trách móc?"... những người khác viết.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hứa Chí An ngoại tình với Hoàng Tâm Dĩnh.

Hôm 16/4, trang Appledaily đăng video Hứa Chí An, Hoàng Tâm Dĩnh ôm hôn trên ôtô, cùng về nhà Tâm Dĩnh. Nam ca sĩ tổ chức họp báo xin lỗi vợ và những người bị tổn thương vì mình, anh mong vợ cho cơ hội sửa sai. Hôm 18/4, Trịnh Tú Văn thổ lộ đây là bài học lớn đối với vợ chồng cô. Ca sĩ tha thứ cho chồng, nguyện cùng anh vượt qua sóng gió.

Tú Văn sinh năm 1972, là ca sĩ kiêm diễn viên tên tuổi, từng đóng Bao la vùng trời (điện ảnh), Trường hận ca, Long phụng đấu, Vô gian đạo, Cô nam quả nữ... Hứa Chí An cũng gặt hái thành công trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh. Anh từng đóng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Kungfu túc cầu, Trên cả tình yêu...

Như Anh