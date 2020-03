Thứ năm, 19/3/2020, 14:18 (GMT+7)

Trưởng nhóm U2 viết nhạc về Covid-19

Danh ca Bono của nhóm U2 viết ca khúc "Let Your Love Be Known", lấy cảm hứng từ việc hàng triệu người đang tự cách ly tại nhà vì Covid-19.

Ngày 18/3, nam ca sĩ đăng tải video hát ca khúc mới trên Instagram, nói: "Gửi tặng những người Italy đang đấu tranh dịch bệnh, những người Ireland vẫn hát trong lễ St. Patrick's Day. Gửi tặng những bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng đang ở đầu chiến tuyến. Tôi hát ca khúc này tặng các bạn". Bono - Let Your Love Be Known Bono hát "Let Your Love Be Known". Video: Instagram. Ca khúc Ballad lấy cảm hứng từ hình ảnh người dân Italy hát trên ban công nhà khi bị cách ly. "Bạn không thể chạm vào nhau nhưng có thể hát. Hãy hát và hứa với tôi không ngừng lại. Khi hát chúng ta không cô đơn", Bono viết. Ông cho biết hiện tự cách ly ở Dublin (Ireland) và không thể đến thăm Italy. Quốc gia châu Âu hiện xác định 35.713 người nhiễm nCoV (chỉ sau Trung Quốc), 2.978 người chết (chiếm hơn 1/3 số ca tử vong toàn cầu) tính đến ngày 19/3. Bono, tên thật Paul David Hewson, sinh năm 1960 tại Ireland. Ông thành công trong vai trò hát chính của ban nhạc rock U2, đoạt 22 giải Grammy và bán ra khoảng 170 triệu bản thu. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Bono tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người dân châu Phi. Đạt Phan (theo CNN)