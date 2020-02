Trưởng nhóm Mazzy Star qua đời

MỹNhạc sĩ David Roback - người sáng lập ban nhạc rock Mazzy Star - qua đời hôm 25/2 ở tuổi 61.

Theo NME, gia đình từ chối tiết lộ nguyên nhân cái chết của David. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp như Susanna Hoff (giọng ca nhóm The Bangles), Steve Wynn (nhóm The Dream Syndicate) chia buồn với gia đình và nói lời tiễn biệt cố nhạc sĩ.

David Roback biểu diễn guitar cùng Mazzy Star năm 2012. Ảnh: Alamy.

David Roback sinh năm 1958 tại Los Angeles. Anh bắt đầu chơi nhạc từ đầu thập niên 1980, tham gia nhiều ban nhạc tại các quán rượu địa phương. Anh và ca sĩ Susanna Hoff lập nhóm Unconscious và có những thành công đầu tiên.

Năm 1989, David cùng nữ ca sĩ Hope Sandoval lập nhóm Mazzy Star - một trong những tên tuổi nổi bật của dòng Alternative Rock và Dream Pop. David chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và giữ vai trò hòa âm phối khí.

Anh là đồng tác giả ca khúc Fade Into You - bản hit thành công nhất của nhóm - từng đứng hạng ba bảng xếp hạng Billboard Mỹ hạng mục nhạc rock. Chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork từng xếp Fade Into You thứ 19 trong danh sách "200 ca khúc hay nhất thập niên 1990".

Mazzy Star - Fade into You Ca khúc "Fade Into You". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo NME)