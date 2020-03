Trung Quốc làm phim về Covid-19

Phim "Sát cánh bên nhau" về Covid-19 miêu tả công việc của những người ở tuyến đầu chống dịch.

Theo Sina, phim thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc. Tác phẩm miêu tả công việc của những người ở tuyến đầu chống dịch, cuộc sống của người dân trong hoạn nạn, dự kiến phát vào tháng 10.

Poster phim "Sát cánh bên nhau". Ảnh: Sina.

Tác phẩm dự kiến quay 20 tập, mỗi hai tập kể một câu chuyện độc lập. Mỗi câu chuyện cải biên từ việc có thật, do một biên kịch, một đạo diễn thực hiện. Các đạo diễn tham gia gồm Trương Lê, An Kiến, Thẩm Nghiêm, Uông Tuấn... Một trong các biên kịch là Lục Lục - người từng chấp bút cho Tâm thuật, Oa cư và gần đây là An gia - phim do Tôn Lệ đóng chính.

Từ ngày 8/3, Lục Lục đến Vũ Hán nghiên cứu tình hình thực tế, phỏng vấn để lấy tài liệu nhằm mang câu chuyện xúc động tới khán giả. Nhiều ý kiến phản đối trên Weibo quay phim truyền hình trong bối cảnh dịch bệnh chưa kết thúc. "Có chuyện về bác sĩ Lý Văn Lượng không?", tài khoản Fengyu Tongxue viết.

Trên Weibo của Southern Metropolis Entertainment - tạp chí uy tín về đời sống giải trí Trung Quốc, các khán giả bình luận: "Quá sớm để ca khúc khải hoàn", "Hãy làm phim tài liệu để cảnh báo thế hệ sau", "Đối với người Vũ Hán, nỗi đau khổ chưa qua đã bị đem ra làm sản phẩm giải trí. Phim truyền hình hoặc là để giải trí hoặc là để tuyên truyền điều gì đó. Bất luận vì mục đích gì, lúc này làm phim về họ là phản cảm. Nếu muốn quay, hãy quay phim tài liệu".

Một số người cho rằng nên chọn nhà văn Phương Phương làm biên kịch, thay vì Lục Lục, vì Phương Phương là cây viết nổi tiếng, sống ở Vũ Hán, hiểu về dịch bệnh. Bà được nhiều khán giả quan tâm khi viết nhật ký về Vũ Hán từ cuối tháng 1.

Đêm trường Vũ Hán "Đêm trường vũ Hán" - phim tài liệu về tâm dịch ở Trung Quốc. Video: Youtube.

Bên cạnh đó, không ít khán giả ủng hộ quay phim về dịch bệnh, kỳ vọng tác phẩm chất lượng. "Mong các diễn viên thực lực tham gia", "Hy vọng Lý Hiện, Trần Số đóng chính" là bình luận của nhiều người.

Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối năm 2019, lan ra 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến nay, có hơn 119.000 người nhiễm bệnh, hơn 4.200 người chết, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc những ngày gần đây song tăng nhanh tại châu Âu và Mỹ.

Như Anh