Triết lý '3 không' của Paula's Choice thu hút tín đồ mỹ phẩm

Không kiểm nghiệm trên động vật, sử dụng hương liệu và chất tạo màu là những điều tạo nên cá tính riêng của thương hiệu chăm sóc da của Mỹ.

Cá tính làm nên một thương hiệu

Nhà sáng lập Paula’s Choice - Paula Begoun gây dựng nên một thương hiệu chăm sóc da với các sản phẩm thay đổi quan niệm làm đẹp của phái đẹp và yếu tố an toàn luôn được bà chú trọng hàng đầu.

Paula Begoun từng tình cờ phát hiện thuốc trị mụn của mình chứa aceton – một hoạt chất xuất hiện trong nước tẩy rửa sơn móng tay. Ngay lúc đó, quyết tâm của một người từng đấu tranh với mụn trứng cá và chàm nhiều năm trỗi dậy, thôi thúc bà phải đi tìm sự thật đằng sau ngành công nghiệp mỹ phẩm và không để ai đi vào vết xe đổ của mình nữa.

Paula’s Choice được ra đời dựa trên khát khao đi tìm lẽ phải về làm đẹp của bà Paula Begoun.

Là một người phụ nữ quyết đoán, Paula Begoun bắt tay vào tìm hiểu mọi mặt về công nghiệp mỹ phẩm, chắt lọc thành phần có lợi và có hại, viết nên những sai lầm phổ biến mà phái nữ đang gặp phải. Chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng với khát khao mang yếu tố an toàn trọn vẹn vào trong đó. Để rồi, đế chế Paula’s Choice ra đời dưới nền tảng khoa học chuyên sâu, đi ngược lại với quan niệm làm đẹp lúc bấy giờ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ tới thời điểm hiện tại.

Triết lý an toàn của Paula’s Choice

"Chúng tôi không chạy theo xu hướng mà tập trung vào các nghiên cứu, tránh xa cách thức làm đẹp tức thời mà sau đó phải trả giá đắt trên chính làn da của mình", Paula Begoun từng chia sẻ. Như một lời tuyên ngôn về triết lý an toàn, toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Paula's Choice đều được sản xuất dựa trên các tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt từ bao bì, công thức đến khâu bảo quản, vận chuyển... Tất cả đã làm nên thành công cho đế chế hùng mạnh này giữ vững vị trí bán chạy hàng đầu trên 20 quốc gia và được các chuyên gia da liễu tin dùng.

Paula Begoun tập trung vào nghiên cứu những thành phần tốt nhất trong mỹ phẩm.

Tiêu chí "3 không"

Tiên phong mang yếu tố an toàn vào trong mỹ phẩm chăm sóc da, Paula’s Choice Skincare tuân thủ tiêu chí "3 không": không hương liệu, không chất tạo màu, không kiểm nghiệm trên động vật. Đây cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên cùng đứng lên với chiến dịch "Not Tested On Animals".

Paula’s Choice luôn tin vào việc làm đẹp nhân đạo và vẫn tiếp tục thực hiện điều này để mang lại sự thay đổi tốt nhất. Thay vào đó, nguyên liệu, thành phần sẽ được tiến hành theo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt khác để luôn đáp ứng đủ các yêu cầu của tổ chức Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA

Công khai toàn bộ thành phần

Thương hiệu mạnh dạn công khai toàn bộ thành phần. Với công thức và hoạt chất chọn lọc, kiểm định khắt khe, tất cả sản phẩm của Paula’s Choice được thiết kế phù hợp riêng với từng vấn đề da mỗi người. Không bắt mắt giống các mỹ phẩm dưỡng da thuần túy, các ký hiệu AHA, BHA, Retinol, Glycolic Acid... in trên bao bì trông khô khan lại là những thành phần điều trị da cốt lõi được sử dụng trong da liễu.

Sử dụng bao bì tái chế

Paula’s Choice nỗ lực tham gia bảo vệ môi trường và giải quyết bài toán bao bì, bằng cách ứng dụng 100% giấy và nhựa plastic có thể tái chế vào trong sản xuất mỹ phẩm. Ngoài ra, ước mơ chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp còn được cụ thể hóa qua sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm gia tăng vòng đời của sản phẩm, tái tạo thành các vật liệu thân thiện khác, hạn chế tối đa việc tạo áp lực rác thải ngoài môi trường.

Bao bì sản phẩm Paula’s Choice đều có thể tái chế

Tuy nhiên, toàn bộ các bao bì sản phẩm của Paula’s Choice vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về độ an toàn, đảm bảo lợi ích cho người sử dụng. Đây là định hướng thiết kế bao bì vì cộng đồng, đóng góp công sức cho sự phát triển thương hiệu bền vững của Paula’s Choice.

Phù hợp với mọi loại da

Cuối cùng, triết lý an toàn của Paula’s Choice thể hiện qua sản phẩm phù hợp với mọi loại da. Từ công thức, thành phần tới khâu vận chuyển, bảo quản... Tất cả đều được tối ưu hóa cẩn thận từng bước để bất cứ khách hàng nào, dù da mụn, nhạy cảm hay các vấn đề da liễu khác cũng có thể sử dụng sản phẩm chăm sóc da an toàn và hiệu quả.

(Nguồn: Paula’s Choice Vietnam)