Triển lãm 'Tỏa 3' ra mắt công chúng

Tiếp nối thành công của chuỗi triển lãm "Tỏa", "Tỏa 3" giới thiệu đến công chúng hơn 50 tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật: hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, video, sắp đặt và ý niệm của 8 nghệ sĩ: Quỳnh Lâm, Phan Anh, Nguyễn Văn Đủ, Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Văn Duy, Lương Trịnh và hai nghệ sĩ quốc tế là Tristan Jalleh (Australia) cùng cặp đôi Caleb Stein - Andrea Orejarena (Anh, Colombia).

Trong đó, các tác phẩm của Quỳnh Lâm sử dụng hoa và màu sắc thực vật làm phương tiện ẩn dụ để đặt ra những câu hỏi về lịchsử, thời gian và không gian. Nguyễn Đình Phương lần đầu tiên thực hiện sắp đặt kích thước lớn gồm video và một bức tượng bằng đất sét khổng lồ (cao 5m) thể hiện sự truy vấn về con người trong vòng quay của cuộc sống hiện đại. Tác phẩm sắp đặt công phu bằng gỗ của Phan Anh là nỗ lực đi tìm căn tính của chính mình thông qua câu chuyện lịch sử cá nhân và truyền thống gia đình.

Nguyễn Văn Duy gây ấn tượng bởi tối giản trong màu sắc và đường nét, vừa hài hước châm biếm, vừa mang tính phi lý nhưng cũng đầy chất hiện sinh. Các tác phẩm của Nguyễn Văn Đủ chất chứa trăn trở về sự sống và cái chết, thử nghiệm các vật liệu hữu cơ khác nhau, mang đến hiệu ứng đa chiều của tất cả các giác quan. Trong khi đó, loạt tác phẩm điêu khắc của Lương Văn Trịnh là sự kết hợp điêu luyện của chất liệu truyền thống với những khám phá mới, vừa có phần trữ tình, lặng lẽ nhưng cũng không kém phần nội lực.

Đặc biệt, "Tỏa 3" không chỉ giới hạn trong nghệ thuật của người Việt mà còn nỗ lực đa đạng hóa và hướng tới cộng đồng quốc tế. Ngoài sự tham gia của 6 nghệ sĩ trong nước, triển lãm lần này có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội, phản ánh những góc nhìn đa chiều và sự gắn kết mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam.

Với thiết kế không gian không tuân theo một lối sắp đặt cố định, các tác phẩm sẽ nằm ẩn trong những căn phòng kín đáo, tạo nên những hành trình nghệ thuật riêng biệt, giúp người xem cảm nhận mỗi tác phẩm theo cách của riêng mình.

Giám tuyển Đỗ Tường Linh đánh giá "Tỏa 3" là một cuộc hội tụ phong phú và đầy màu sắc của những nghệ sĩ trẻ năng động và tài năng nhất đến từ Hà Nội, Huế và TP HCM. Triển lãm sẽ mang đến cho các khán giả thủ đô một trải nghiệm sâu sắc và tinh tế không chỉ về thẩm mỹ mà cả những khám phá mới mẻ về những vùng tưởng tượng của tâm thức.

Nhận xét về chuỗi triển lãm "Tỏa", Giám đốc Nghệ thuật VCCA Mizuki Endo hy vọng mô hình này sẽ mangđến cho các nghệ sĩ trẻ cơ hội giới thiệu đến công chúng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, góp phần thúc đẩy các giá trị thẩm mỹ mới. Ông chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật mới đến cùng những hình thức giám tuyển và triển lãm mới, những khán giả mới... đang tạo nên nền tảng định hình "cái chất'"của nghệ thuật đương đại Việt Nam trong tương lai.

Triển lãm "Tỏa 3" do Tiến sĩ Mizuki Endo - Giám đốc Nghệ thuật VCCA đồng giám tuyển cùng nhà nghiên cứu - giám tuyển nghệ thuật độc lập Đỗ Tường Linh. Trong khuôn khổ sự kiện, VCCA sẽ tổ chức những buổi trò chuyện với các nghệ sĩ vào ngày 21/12/2019, 4/1 và 15/2/2020. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên website và trang fanpage chính thức của trung tâm.

Thông tin về các họa sĩ tham gia triển lãm

Quỳnh Lâm: Nghệ sĩ Quỳnh Lâm (sinh năm 1988) tốt nghiệp Hội Mỹ thuật TP. HCM và Đại học Kiến trúc. Các triển lãm tiểu biểu: Hữu hạn - Vô hạn (Việt Nam, 2016), Vietnam Artists’ Book Project (Đài Loan, Trung Quốc, 2016), Back for Seconds (Mỹ, 2019).

Phan Anh: Phan Anh (sinh năm 1990) tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TP HCM và thạc sĩ Mỹ thuật tại trường Utrecht School of the Arts (Hà Lan). Các triển lãm tiêu biểu: Bảo tàng Tâm thức (Việt Nam, 2018); Prospects: Before You Ask Me To Stay tại Venice Biennale lần thứ 56 (Italy, 2015)...

Nguyễn Đình Phương: Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1989) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Các triển lãm tiêu biểu: Hữu hình - Vô hình (Việt Nam, 2016); Liên hoan nghệ thuật trình diễn IN: ACT tại Nhà Sàn Collective (Việt Nam, 2018); Liên hoan nghệ thuật trình diễn NIPAF 2019 (Nhật Bản).

Nguyễn Văn Đủ: Nguyễn Văn Đủ (sinh năm 1986) tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP HCM, khoa Sơn dầu. Anh tập trung vào hội họa với việc thử nghiệm kết hợp các chất liệu lạ để mở ra các hướng diễn giải mới cho những khái niệm và kỹ thuật vốn từ lâu vẫn định hình tranh vẽ tại Việt Nam.

Nguyễn Văn Duy: Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1989) tốt nghiệp cử nhân Hội họa, trường Đại học Nghệ thuật Huế. Anh từng tham gia nhiều triển lãm và dự án nghệ thuật tổ chức bởi Viện Goethe, Bảo tàng Văn hóa Huế, Nhà sàn Collective...

Lương Trịnh: Lương Văn Trịnh (sinh năm 1988), tốt nghiệp cử nhân và cao học Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Điêu khắc. Các triển lãm tiêu biểu: Khả thể, Giải thưởng Dogma (2017), Art in the air tại Malaysia (2014)...

Tristan Jalleh: Tristan Jalleh (sinh năm 1979), nghệ sĩ video art đến từ Australia. Anh có tác phẩm trưng bày tại nhiều triển lãm và bảo tàng uy tín như Experimenta International Biennial of Media Art and Sydney Contemporary 2015, RMIT Gallery, Bảo tàng Powerhouse ISEA...

Caleb Stein và Andrea Orejarena: Andrea Orejarena (sinh năm 1994, Colombia) và Caleb Stein (sinh năm 1994, Anh) là bộ đôi nghệ sĩ đa phương tiện hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dự án nghệ thuật của họ tại Việt Nam khám phá bản chất của ký ức chiến tranh thông qua sự kết hợp của video, hội họa, nhiếp ảnh, được thực hiện tại Làng hữu nghị Việt Nam.

Hải My