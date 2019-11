Triển lãm sắp đặt từ rác thải nhựa

Ống hút, hộp nhựa được tạo thành tác phẩm với thông điệp nâng cao bảo vệ môi trường, trong triển lãm khai mạc hôm 9/11.

Triển lãm "Be The Change – Hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này!" do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển, trưng bày bốn tác phẩm: Những cú hút, Rùa, Cây đời, Hóa nhựa.

Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ: "Nhựa có mặt ở khắp nơi trong đời sống của chúng ta và gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Con người phải hạn chế, bỏ hẳn các loại đồ nhựa sử dụng một lần và không sản xuất các loại nhựa khó phân hủy. Dựa trên thực tế đó, chúng tôi mời các nghệ sĩ làm bốn sản phẩm nghệ thuật sắp đặt. Mỗi tác phẩm với một hình thức thể hiện khác nhau nhưng đều truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường".

Tác phẩm "Những cú hút". Ảnh: Hoàng Huế.

Trong tác phẩm Những cú hút, nghệ sĩ Đỗ Hiệp tái hiện hình ảnh chú Tễu - nhân vật dẫn chuyện trong các tích trò rối nước dân gian - bằng một vạn ống hút nhựa thu gom từ các quán cà phê tại Hà Nội. Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết ban đầu chú Tễu chỉ cao 1,9 m nhưng không gian triển lãm ngoài trời nên tác giả nâng lên 3,5 m để gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Lấy ý tưởng từ cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm và rùa đội bia tiến sĩ trong Văn Miếu, nghệ sĩ Trần Việt Đức cho ra đời tác phẩm Rùa bằng cach sắp đặt những bức ảnh chụp tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở bãi biển và các nơi công cộng. Trần Việt Đức tiết lộ tác phẩm được thực hiện trong vòng một tháng, gặp nhiều khó khăn ở khâu tạo hình con rùa sao cho giống thật.

Tác phẩm "Rùa". Ảnh: Hoàng Huế.

Tác phẩm Cây đời của Flinh và Đặng Thùy Anh được đặt tại trung tâm triển lãm. Những vòng tròn thép với đầy chậu cây bàng nhỏ được tác giả gửi gắm thông điệp về một Trái đất xanh. Chậu cây là hộp đựng các sản phẩm về tóc đã bỏ đi từ các salon tóc trên toàn quốc.

Hóa nhựa của Phạm Trần Quân là ba hình nhân trong dáng vẻ ủ rũ vì ô nhiễm nhựa. Tác phẩm được phối ghép bằng túi nilon, ống hút, chai nhựa... thu gom từ các gia đình trong khu phố gần nhà tác giả.

Ngoài các tác phẩm sắp đặt, triển lãm trình chiếu ba bộ phim tài liệu ngắn: Tôi bán hàng hóa, không bán nhựa, Rác không muốn tắm biển, Con người chết trước rác thải. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 17/11 tại Phố Sách (Phố 19 Tháng 12, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

Hiểu Nhân