Trang sức ngọc trai Long Beach Pearl trong show Vũ Ngọc và Son

Show diễn cá nhân lần thứ hai trong năm của Vũ Ngọc và Son (hai nhà thiết kế diện trang phục đen) với tên gọi "Queen of love - Hoàng Hoa" diễn ra tại khách sạn The Reverie Saigon, TP HCM, giới thiệu 68 thiết kế. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng Việt Nam như: Ca sĩ Thanh Lam, Hoa hậu Giáng My, siêu mẫu Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp,... Sự kết hợp giữa các thiết kế quý phái, sang trọng với hàng loạt mẫu trang sức mới nhất từ Long Beach Pearl khiến khách tham dự mãn nhãn. Trong ảnh, bà Bùi Mỹ Cảnh (váy đỏ) - nhà sáng lập Long Beach Pearl bên hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son.