Trang phục giới mafia trong 'The Irishman'

The Irishman của đạo diễn Martin Scorsese kể về nhân vật có thật Frank Sheeran và thời gã khuynh đảo giang hồ, mở ra thế giới chính trị, sự kiện lịch sử giai đoạn biến động của nước Mỹ. Tác phẩm có sự tham gia của bốn diễn viên từng giành giải Oscar gồm Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci và Anna Paquin. Trong đó, ba người đầu là những siêu sao dòng phim băng đảng. Nhiều trang uy tín như Washington Post, Seattletimes, The Economist... gọi The Irishman là "gangster epic" (tạm dịch: "thiên sử thi phim băng đảng").