Trang phục Công Trí lên bìa tạp chí Mexico

Ca sĩ Lizzo diện mẫu đầm vàng Công Trí thiết kế riêng cho cô trên bìa tạp chí Glamour Mexico số tháng 3.

Nhà thiết kế Công Trí tạo ra chiếc đầm sơ mi theo phong cách đơn giản, tinh tế trên nền lụa và tơ cao cấp. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần cổ tay phồng cùng chi tiết xẻ tà sâu, tạo nên sự bay bổng mỗi khi chuyển động trước ống kính. Màu vàng của váy cũng phù hợp nước da nâu của Lizzo.

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia David Franco chụp thể hiện vẻ đẹp đầy sức sống của nữ rapper người Mỹ.

Công Trí cho biết trang phục được làm riêng cho Lizzo, không thuộc bộ sưu tập nào của anh. Nhà thiết kế hạnh phúc khi hỗ trợ trang phục cho Lizzo để chụp bìa Glamour - một trong 10 tạp chí nổi tiếng nhất thế giới, xuất bản từ năm 1939 tại Mỹ.

Melissa Viviane Jefferson (tên thật của Lizzo) là nữ ca sĩ - rapper người Mỹ. Cô nổi tiếng nhờ bản hit Truth Hurts, từng dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tại giải Grammy 2020, Lizzo thắng ba giải: "Best Urban Contemporary Album" (Album đương đại thành thị xuất sắc), "Best Pop Solo Performance" (Màn diễn solo Pop xuất sắc) và "Best Traditional R&B Performance" (Màn diễn R&B truyền thống xuất sắc).

Ngày càng nhiều sao quốc tế chọn váy áo của Công Trí tại thảm đỏ các sự kiện lớn. Tại tiệc hậu Oscar năm ngoái, diễn viên Mỹ Kate Bosworth được tạp chí Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp nhất với thiết kế vàng đính cườm, mất 200 giờ để hoàn thiện của Công Trí.

Công Trí New York Fashion Week 2019 Bộ sưu tập của Công Trí ra mắt tại New York Fashion Week 2019. Video: Công Trí.

Trang Fashionista đánh giá Công Trí là một trong các nhà thiết kế mang làn gió mới tới các thảm đỏ quốc tế. Sau khi giới thiệu bộ sưu tập tại New York Fashion Week năm 2019, hàng loạt minh tinh như Sienna Miller, Joan Smalls, Julia Garner, Nina Dobrev, Margot Robbie... diện váy áo của anh. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Michelle Obama - cũng nhiều lần đặt may trang phục của Công Trí dự sự kiện.

Vân An