Trang Khiếu đầu quân cho công ty quản lý 'thiên thần' Victoria's Secret

Trang Khiếu sững sờ khi bị MC Nguyên Khang hỏi 'Em là ai?' / Trang Khiếu: 'Tôi nhút nhát khi yêu'

Chia sẻ với VnExpress, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 cho biết đầu năm nay, khi ra nước ngoài diễn show cho Adidas, cô đã hủy hợp đồng với công ty quản lý cũ ở Italy với lý do "quy mô không còn phù hợp". Trang Khiếu muốn đầu quân cho hãng quản lý có tầm ảnh hưởng và nhiều mối quan hệ với các nhà mốt lớn hơn.

Người mẫu đã gửi hồ sơ đến ba trong số 14 công ty quản lý lớn nhất tại Italy. Trong lần casting đầu tiên, cô được đại diện của Why Not Models Management mời ký hợp đồng. "Những lần trước, tôi phải trải qua các vòng lấy số đo rất kỹ. Nhưng lần tới Why Not, họ chỉ đo mỗi vòng hai của tôi rồi hỏi có ký hợp đồng không, chỉ cần tôi gật đầu là xong. Thế là tôi đồng ý luôn", cô kể.

Hình ảnh và thông tin của Trang Khiếu được đăng trên website của Why Not Models Management.

Theo trang Models, Why Not Models Management được thành lập năm 1976 và nhanh chóng trở thành một trong những công ty quản lý người mẫu hàng đầu Milan. Công ty này được coi là hiện tượng trong ngành công nghiệp thời trang Italy vì tốc độ phát triển ở tầm quốc tế.

Đây là nơi quản lý của những tên tuổi hàng đầu như Agyness Deyn, Natalia Vodianova, Tao Okamoto, Robyn Lawley, Lindsay Ellingson, Romee Strijd, Valery Kaufman, Stella Maxwell... Trong đó, Romee Strijd và Stella Maxwell đang là "thiên thần" của hãng nội y Victoria's Secret còn Lindsay Ellingson cũng từng giữ vị trí đình đám này.

Trang Khiếu chia sẻ cô đã sang Milan từ đầu tháng 5 để làm quen với công ty quản lý mới. Đầu tháng 6, cô có cơ hội biểu diễn trong buổi giới thiệu bộ sưu tập mới (fashion presentation) của Roberto Cavalli. Ở đó, các người mẫu không catwalk mà đứng ở một vị trí nhất định để các chuyên gia của ngành công nghiệp, khách hàng thân thiết có thể tiếp cận gần hơn với từng thiết kế trước khi giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

Trang Khiếu ở hậu trường buổi giới thiệu bộ sưu tập mới của Roberto Cavalli.

Theo AnotherMag, xu hướng tổ chức các buổi "presentation" dần được ưa chuộng, đặc biệt là đối với các hãng thời trang trẻ. Ngoài vấn đề về chi phí tổ chức, Richard Haines - một chuyên gia diễn họa thời trang (fashion illustrator) của Anh - cho biết cách làm này giúp khách mời vừa có thể ngắm nghía trang phục kỹ lưỡng, vừa có không gian trò chuyện với nhà tạo mẫu để hiểu hơn về các sáng tạo, tinh thần bộ sưu tập.

Ngoài show của Roberto Cavalli, Trang Khiếu đóng quảng cáo cho một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ. Cô hóa thân thành một nàng geisha. Người mẫu cũng tham gia chụp hình cho một số tạp chí.

Trang Khiếu ghi hình quảng cáo cho một hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ.

Trang Khiếu là quán quân Next Top mùa đầu tiên. Rời cuộc thi, cô đã tự học và tìm kiếm cơ hội trong nghề mẫu, cả trong lẫn ngoài nước. Từ "viên ngọc thô", chân dài dần xuất hiện với sự tự tin và phong cách trình diễn cá tính. Cô gặt hái được thành công trên sàn diễn quốc tế như Milan, London, New York... Ngoài diễn show, Trang Khiếu là gương mặt chụp catalog, lookbook, tạp chí, tham gia các chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang quốc tế. Gần đây, cô còn "tay ngang" sang lĩnh vực thiết kế.

Thành Trương