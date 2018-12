Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, hơn Trần Hiểu bốn tuổi. Ngoài vai Tiểu Long Nữ, cô nổi tiếng với vai Thẩm Giai Nghi trong You Are The Apple of My Eye. Trần Hiểu cũng là tài tử nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây, với Cung tỏa Liên Thành, Tiếu ngạo giang hồ...