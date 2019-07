Trailer 'Về nhà đi con' thu hút khi chị em mâu thuẫn vì tình

Video tập 60 có 605.000 lượt xem trên fanpage, kể chuyện nhân vật Huệ và Ánh Dương đau khổ khi yêu cùng người.

Về nhà đi con khắc họa tình tay ba

Trailer Về nhà đi con tập 60

Ở tập 60, mâu thuẫn giữa chị cả Huệ (Thu Quỳnh) và em út Ánh Dương (Bảo Hân) lên cao do tình cảm với người đàn ông trung niên tên Quốc (Tuấn Tú). Trước đó, Dương đau lòng khi thấy Quốc thân mật với Huệ ở công ty. Cô thẳng thừng nói chị là người dối trá, còn Huệ mắng em hỗn hào. Ở cảnh khác, chị hai Thư (Bảo Thanh) khuyên em gái đừng yêu Quốc do lệch tuổi (Dương là bạn cùng lứa con trai ông Quốc). Tuy nhiên, cô gái khăng khăng tiếp tục tình cảm của mình.

Ra mắt từ tháng 4, loạt phim Về nhà đi con thu hút khán giả với câu chuyện về gia đình gồm người bố (Trung Anh đóng) và ba con gái. Tập 60 chiếu vào tối 8/7.

