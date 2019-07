Trailer 'Về nhà đi con' thu hút khán giả khi Vũ, Nhã mâu thuẫn

Video tập 75 series phim có hơn 1,5 triệu lượt xem trên fanpage, trong đó nhân vật nam chất vấn người tình vì chơi xấu anh.

Quan hệ Vũ - Nhã căng thẳng trong Về nhà đi con

Trailer Về nhà đi con tập 75

Tâm điểm tập mới vẫn là chuyện tình tay ba giữa vợ chồng Thư (Bảo Thanh), Vũ (Quốc Trường) và cô gái Nhã (Quỳnh Nga). Ở tập trước, Nhã giật dây khiến công ty đối tác của Vũ phá sản, làm anh kinh doanh khó khăn. Trong tập 75, anh hỏi thẳng Nhã muốn gì sau hàng loạt trò chơi xấu, trong khi cô gái lấp lửng về quan hệ quá khứ của họ.

Tình tiết này củng cố thêm cho giả thuyết Nhã chính là Kim - bạn gái bị Vũ bỏ rơi, thay đổi gương mặt để tìm cách trả thù anh. Diễn xuất của Quỳnh Nga trong trích đoạn bị chê. Trên fanpage, nhiều khán giả nói sao nữ đóng đơ, không thể hiện được cá tính mưu mô nhân vật và chênh với các diễn viên khác. Tập 75 phát sóng ngày 29/7.

Doctor Manhattan quay lại Trái đất trong Watchmen

Trailer có 5,8 triệu lượt xem trên Youtube. Series được chú ý do kể tiếp câu chuyện trong Watchmen - một trong các bộ truyện tranh được đánh giá cao nhất mọi thời. Lúc này, các người hùng bị xem như tội phạm, thường xuyên xung đột với chính quyền. Ozymandias (Jeremy Irons) - người thông minh nhất thế giới - tìm cách tái lập trật tự thế giới như ông muốn. Trong lúc đó, Doctor Manhattan - nhân vật có sức mạnh gần như toàn năng - trở lại Trái đất sau thời gian ở ẩn trên Sao Hỏa.

Westworld kể tiếp hành trình của robot mua vui

Trailer có hơn 1,7 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Sau khi Game of Thrones kết thúc, Westworld là series tâm điểm của đài HBO. Hai mùa đầu xoay quanh các robot giống người mua vui trong công viên giải trí. Ở mùa ba, chúng thoát ra và tiến vào thế giới loài người. Robot Maeve (Thandie Newton) mắc kẹt trong một châu Âu dường như bị chủ nghĩa phát xít xâm chiếm, còn nhân vật chính Dolores (Evan Rachel Wood) đang chuẩn bị kế hoạch lớn nhắm đến nhân loại.

Will Smith đấu bản sao trong Gemini Man

Trailer Gemini Man

Trailer phim có hơn 800.000 lượt xem trên Youtube. Will Smith hóa thân Henry Brogan - sát thủ khét tiếng bỗng bị một kẻ bí ẩn truy đuổi, nắm rõ từng kế hoạch của anh. Henry phát hiện đây là phiên bản vô tính của chính anh nhưng trẻ hơn 25 tuổi. Ngoài yếu tố hành động pha khoa học viễn tưởng, tác phẩm còn gây tò mò do đạo diễn là Lý An - một trong các nhà làm phim gốc Hoa kỳ cựu nhất hiện nay.

Catherine the Great tái hiện chân dung nữ hoàng Nga

Trailer Catherine the Great

Trailer có 429.000 lượt xem trên Youtube tuần qua. Minh tinh Helen Mirren hóa thân Catherine Đại đế - nữ hoàng Nga thế kỷ 18, nổi tiếng với tài trị nước và đời tư nhiều nhân tình. Series bốn tập kể về giai đoạn cuối đời Catherine, khi bà đã lật đổ chồng để giành ngôi và thân thiết với tướng Grigory Potemkin (Jason Clarke đóng). Nhiều trang Âu Mỹ nhận đinh tác phẩm sẽ là ứng viên tiềm năng cho các giải thưởng hạng mục series ngắn tập năm sau với nội dung lịch sử và diễn viên chính gạo cội.

Anh thầy ngôi sao tung trailer nhiều cảnh âm nhạc

Anh thầy ngôi sao tung trailer nhiều cảnh âm nhạc

Video có gần 100.000 lượt xem trên một fanpage về phim. Hoàng (Huyme đóng) là giáo viên nhưng không chuyên tâm dạy học, chỉ muốn thành ca sĩ. Khi phải ra đảo xa công tác, anh chán ghét cuộc sống ở nơi thiếu thốn. Trailer mới hé lộ Hoàng dần có thái độ tích cực hơn trước tình cảm của những đứa trẻ và người dân đảo. Đoạn phim cũng có nhiều màn ca hát của Huyme, Miu Lê (vai cô gái đảo tên Sâm) và dàn diễn viên nhí.

Ân Nguyễn