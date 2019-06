Trailer 'Về nhà đi con' gây chú ý với cảnh Khải đánh người

Đoạn phim thu hút hơn một triệu lượt xem chỉ sau một ngày, hé lộ kịch tính tập 41 của "hiện tượng" phim truyền hình Việt năm nay.

Khải (Trọng Hùng đóng) là chồng của nhân vật chính Huệ (Thu Quỳnh đóng). Anh mê cờ bạc, vũ phu, nhiều lần khiến vợ đau khổ. Ở tập 41, Khải liên tiếp gây chuyện khi lao vào nhà người yêu cũ của vợ tên Thành, dùng nón cối đánh anh ta. Ở cảnh khác, Khải lao vào đánh Thành và bị bố vợ (Trung Anh đóng) ngăn cản. Lúc lái xe, anh mất tập trung gây tai nạn cho một người đi đường.

Trailer thu hút 1,2 triệu lượt xem trên fanpage phim sau một ngày đăng, có hơn 5.700 bình luận. Nhiều khán giả cho biết ức chế với sự thô lỗ, mất kiểm soát của Khải và hy vọng nhân vật bị trừng phạt đích đáng. Ra mắt từ tháng 4, loạt phim Về nhà đi con gây sốt với câu chuyện gần gũi về gia đình gồm người bố và ba con gái. Nhiều trích đoạn phim thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên Youtube, mạng xã hội.

Loạt phim gây chú ý với sự tham gia của Guillermo del Toro (đạo diễn The Shape of Water) trong vai trò sản xuất, đồng thời phát triển kịch bản phim. Câu chuyện lấy bối cảnh thị trấn Mill Valley (Mỹ) năm 1968, khi một nhóm thiếu niên đến ngôi nhà hoang. Họ tìm thấy cuốn sách của cô con gái đã biến mất của một gia đình giàu có, kể những câu chuyện rùng rợn về quái vật. Cả nhóm nhận ra chính họ đang bị thế lực này đe dọa. Trailer có 5,6 triệu lượt xem trên Youtube.

Phim điện ảnh do James Gray đạo diễn, xoay quanh phi hành gia Roy McBride (Brad Pitt) - người muốn vào không gian tìm người cha mất tích (Tommy Lee Jones đóng). Hành trình đưa anh đến rìa của hệ mặt trời, đồng thời hé lộ những bí mật có thể thay đổi bản chất sự tồn tại của con người trong vũ trụ. Diễn viên Liv Tyler đóng vai vợ của Roy. Trailer có 3,7 triệu lượt xem trên Youtube.

Phim điện ảnh Hàn Quốc lấy cảm hứng từ truyện tranh kinh dị cùng tên của họa sĩ Jang Jak. Nhóm bạn có sở thích săn ma tìm đến ngôi nhà hoang để kiểm chứng một nghiên cứu khoa học: khi sóng não chạm tới tần số 0.00MHz, con người có thể nhìn thấy ma quỷ. Sau đó, chuyện kỳ lạ xảy đến với từng thành viên, buộc họ quay lại nơi này. Trailer có 365.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

The Rook được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Daniel O'Malley. Trong phim, một phụ nữ tỉnh giấc giữa những cái xác mà không nhớ gì. Cô được thông báo thân xác mình đang mang thuộc về Myfanwy Thomas (Emma Greenwell đóng) - người làm việc cho một tổ chức bí mật của chính phủ. Nhân vật bắt đầu sống cuộc đời của Thomas, đồng thời tìm cách lật mặt một kẻ phản bội trong tổ chức. Trailer có 212.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

Trailer thu hút 181.000 lượt xem trên Youtube tuần qua. Tác phẩm do Johannes Roberts đạo diễn, là phần hai phim kinh dị kinh phí thấp ăn khách 47 Meters Down (2017). Câu chuyện kể về bốn cô gái đi lặn ở phế tích của một thành phố dưới nước. Khi ở trong các hang động ở vùng nước sâu, họ phát hiện mình đã tiến vào lãnh thổ của loài cá mập nguy hiểm nhất đại dương.

