Trailer tập cuối 'Game of Thrones' gây chú ý khán giả tuần qua

Đoạn phim thu hút 20 triệu lượt xem trên Youtube, cùng hơn 58.000 bình luận dự đoán kết cục, đánh giá chất lượng.

Mẹ Rồng chuẩn bị lên ngôi trong nỗi lo âu của đồng minh ở Game of Thrones

Trailer tập cuối 'Game of Thrones' gây sốt tuần qua

Tập sáu mùa tám sẽ khép lại loạt phim truyền hình gây sốt toàn cầu. Ở trailer, kinh đô King's Landing tan hoang sau khi Daenerys (tức Mẹ Rồng) nổi giận, tàn sát dân chúng mặc cho kẻ địch đã đầu hàng. Cô bước đi giữa hàng quân nghênh đón, trong lúc cận thần Tyrion Lanniser và nữ sát thủ Arya Stark nhìn nghi ngại. Họ e sợ một vương triều mới dưới quyền nữ hoàng ngày càng khó lường.

Trên Youtube, nhiều người dự đoán ngôi báu của Daenerys khó bền vững, có thể bởi Jon Snow sẽ hành động khi thấy người tình mất kiểm soát. Một số khác cho rằng Sansa Stark sẽ yêu cầu phương Bắc tách ra khỏi vương quốc do Daenerys cai trị. Ngoài ra, nhiều fan tỏ ý không hài lòng với hai tập gần nhất của Game of Thrones do tình tiết quá nhanh, nhân vật hành xử không thống nhất các phần trước.

Angelina Jolie ma mị trong Maleficent: Mistress of Evil

Trailer Maleficient 2

Trailer có 4,3 triệu lượt xem trên Youtube. Trong phần hai của Maleficent, công chúa Aurora (Elle Fanning đóng) vẫn thân thiết với tiên hắc ám Maleficent (Angelina Jolie đóng). Khi Aurora sắp thành nữ hoàng, bộ đôi phải đối mặt với những kẻ địch mới, trong đó có hoàng hậu Ingrith (Michelle Pfeiffer đóng). Ở trailer đầu tiên, Maleficent thể hiện vẻ bí ẩn đồng thời xuất hiện với hình dạng hung dữ ở cuối video.

Black Mirror kể xã hội tương lai u ám

Trailer mùa năm series có 3,6 triệu lượt xem trên Youtube. Black Mirror là loạt phim gây bàn tán nhiều năm gần đây, mỗi tập là một câu chuyện riêng bàn về các giả thuyết khi công nghệ tiếp tục phát triển và tác động lớn đến đời sống con người. Giọng kể của phim thường mang màu sắc châm biếm và u ám. Mùa năm quy tụ các diễn viên Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie và Pom Klementieff.

Gerard Butler tái xuất trong phim hành động Angel Has Fallen

Tác phẩm hành động là phần ba sau Olympus Has Fallen (2013) và London Has Fallen (2016), đều do Butler đóng chính. Lúc này, nhân vật của anh - đặc vụ Mike Banning - bị vu oan mưu sát Tổng thống. Banning vừa phải trốn chạy FBI, vừa phải tìm cách lấy lại thanh danh và lật mặt kẻ khủng bố thật đang nhắm đến chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Allan Trumbull (Morgan Freeman đóng). Trailer có 2,7 triệu lượt xem trên Youtube.

Anna - phim về nữ sát thủ của dạo diễn Pháp lừng danh

Trailer Anna

Sau thất bại của bom tấn khoa học viễn tưởng Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), đạo diễn kỳ cựu người Pháp Luc Besson quay về với dòng phim hành động làm nên tên tuổi ông. Tác phẩm mới xoay quanh Anna (Sasha Luss) - nữ sát thủ xinh đẹp khiến thế giới ngầm khiếp sợ. Cô phải làm một nhiệm vụ bí ẩn ở Paris (Pháp) mà không có hỗ trợ. Phim còn quy tụ các tên tuổi như Helen Mirren, Luke Evans và Cillian Murphy. Trailer có 248.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

At the End of the Tunnel (Đường hầm tội ác) - phim ly lỳ Argentina ra rạp Việt

At the End of the Tunnel (Đường hầm tội ác)

Trong phim, kỹ sư máy tính bị liệt Joaquin (Leonardo Sbaraglia đóng) bắt đầu nghe thấy giọng nói và những âm thanh lạ lùng từ tầng hầm. Sau khi bí mật theo dõi mọi động tĩnh của những người hàng xóm, ông phát hiện một kế hoạch hiểm độc. Cùng lúc đó, một phụ nữ trẻ lạ mặt tới thuê trọ tại nhà Joaquin. Đây là phim Argentina hiếm hoi ra mắt ở Việt Nam, chiếu từ ngày 24/5. Trailer có 151.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

