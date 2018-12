Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây bàn tán với cảnh dàn xếp cưỡng hiếp

Quỳnh Búp Bê cân nhắc quay lại nghề mại dâm trong tập mới / Kẻ cưỡng hiếp nhân vật chính tái xuất trong 'Quỳnh Búp Bê'

Ở tập mới, Quỳnh (Phương Oanh) thông báo cho Đào (Quỳnh Kool) về số phận của chị cô - Lan (Thanh Hương). Cô cũng khuyên Đào đừng tiếp tục quan hệ với Kiên (Mạnh Quân đóng) - người tình của tú bà My (Thu Quỳnh đóng). Để trả thù tình địch, My cho đám giang hồ cưỡng hiếp Đào và ghi hình. Trailer thu hút hơn 3.800 bình luận trên fanpage phim. Một số độc giả thương cảm cho Đào, còn nhiều người cho rằng nhân vật đáng bị trừng phạt vì thái độ xấc láo, nhiều lần sỉ nhục chị mình khi cô muốn hoàn lương. Trong cảnh khác, bố dượng của Quỳnh đang thực hiện hành vi mua dâm. Ông ta là kẻ cưỡng hiếp Quỳnh năm xưa, gián tiếp đẩy cô vào con đường tội lỗi. Sự tái xuất bí ẩn của nhân vật gây chú ý gần đây.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ở nửa sau series, phim gây phản ứng trái chiều với các tình tiết bi kịch, nhân vật rơi vào đường cùng.

Trailer có bốn triệu lượt xem trên Youtube, chưa hé lộ nhiều tình tiết ngoài việc nhân vật chính - chú chó Max - bị chủ dẫn đi điều trị chứng rối loạn hành vi. Tác phẩm là phần hai của phim ăn khách The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng, 2016), xoay quanh những thú cưng được nhân cách hóa. Dàn diễn viên lồng tiếng của phần đầu đều quay lại, trừ Louis C.K (vai Max) do scandal quấy rối tình dục. Thay thế anh là Patton Oswalt - người từng lồng tiếng hoạt hình Ratatouille (2007).

Trong tác phẩm tình cảm pha hài, cựu ngôi sao của Disney thủ vai Margaret - nữ công tước xứ Montenaro - và Stacy - cô gái thường dân ở Chicago (Mỹ). Một tuần trước Giáng sinh, họ đổi chỗ cho nhau dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu. Margaret dần phải lòng người đồng nghiệp điển trai của Stacy, còn Stacy yêu hoàng tử Edward - hôn phu của Margaret. Trailer đạt gần một triệu lượt xem trên Youtube.

Trailer thu hút 500.000 lượt xem trên Youtube. Tác phẩm do Andy Serkis đạo diễn, chuyển thể từ sách The Jungle Book của Rudyard Kipling, xoay quanh Mowgli (Rohan Chand đóng) - cậu bé được bầy sói nuôi dạy. Mọi con thú trong rừng chấp nhận Mowgli, trừ cọp Shere Khan (Benedict Cumberbatch) vốn căm ghét loài người. Ban đầu, hãng Warner Bros. dự kiến phát hành tác phẩm ở rạp. Nhưng do thành công của The Jungle Book (2016, hãng Disney) với cùng câu chuyện, Warner Bros. bán tác phẩm cho Netflix để phát hành trực tuyến. Mowgli: Legend of the Jungle sẽ chiếu vào ngày 7/12.

Tác phẩm của đạo diễn Aneesh Chaganty gây chú ý trong giới chuyên môn với toàn bộ câu chuyện được thể hiện qua màn hình máy tính và điện thoại thông minh. Trong phim, David Kim (John Cho đóng) cố tìm kiếm đứa con gái 16 tuổi đang mất tích của mình (Michelle La đóng). Sau Crazy Rich Asians, Searching cũng là tác phẩm Hollywood được khen ngợi với diễn viên gốc Á đóng chính. Trailer có 155.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh Lisbeth Salander (Claire Foy đóng) - nữ hacker thiên tài có hình xăm rồng. Cô nhiều lần vạch trần tội ác và tự thực thi công lý, hay nhắm đến những gã đàn ông có hành vi đồi bại với phụ nữ. Trong phim mới, Lisbeth và nhà báo Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason đóng) vướng vào một vụ việc lớn liên quan đến giới điệp viên, tội phạm kỹ thuật số và các quan chức chính phủ tha hóa. Trailer có 126.000 lượt xem trên một fanpage về phim ở Việt Nam.

