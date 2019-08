Trailer người đẹp 9x đối đầu cá sấu thu hút khán giả trong tuần

Trailer phim "Crawl" - kể về cô gái trẻ (Kaya Scodelario đóng) đối mặt cá sấu trong cơn bão - có 265.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Crawl - phim kinh dị gây chú ý cuối hè

Trong phim, khi cơn bão cấp năm ập đến Florida (Mỹ), Haley (Scodelario đóng) đi tìm người cha mắc kẹt trong tầng hầm ngôi nhà. Họ phải chiến đấu với những con cá sấu để sinh tồn.

Tác phẩm do Alexandre Aja đạo diễn nhận 83% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Nhiều cây bút khen ngợi diễn xuất của Kaya Scodelario - diễn viên Anh sinh năm 1992 từng đóng loạt Maze Runner và Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017). Crawl sinh lời cho hãng Paramount khi thu 55,5 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 13,5 triệu USD. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 16/8.

Pháp sư mù - phim kinh dị tâm linh của Huỳnh Lập

Huỳnh Lập đóng chính, biên kịch, đồng đạo diễn phim điện ảnh được phát triển từ series chiếu web Ai chết giơ tay của anh. Cây hài hóa thân pháp sư trẻ Tinh Lâm - người mất thị giác sau một tai nạn và liên tiếp thất bại. Anh hợp tác cùng Thụy Du (Quang Trung) - chàng trai có khả năng cho các linh hồn người chết nhập vào - và Liên Thanh (Hạnh Thảo), cô gái có khả năng thấy linh hồn. Bộ ba cùng giải cứu những linh hồn chưa siêu thoát và chữa mắt cho Tinh Lâm. Trailer có 242.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc đối đầu trong White Storm 2

Trailer có 226.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam. Lưu Đức Hoa hóa thân Yu - một thành viên xã hội đen dần chuyển hướng làm ăn lương thiện, trở thành ông trùm tài chính. Căm ghét ma túy do chúng khiến người thân của anh mất mạng, Yu chỉ huy nhiều chiến dịch chống các băng nhóm liên quan tệ nạn này. Ở cao trào, anh đối đầu Jizo (Cổ Thiên Lạc đóng) - trùm ma túy số một Hong Kong và từng có quan hệ với anh khi xưa.

Exit - phim Hàn ăn khách có Yoona, Jo Jung-seok

Trailer có 135.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam. Nhiều khán giả quan tâm đến Exit (Lối thoát trên không) trong tuần phim Hàn công chiếu ở Việt Nam (ngày 9/8). Trong phim, Lee Yong-nam (Jo Jung-seok đóng) là chàng trai giỏi leo núi nhưng thất bại, không kiếm được việc làm ổn định. Ở sinh nhật mẹ, anh tổ chức tiệc tại nơi mà Eui-ji (Yoona) - cô gái anh theo đuổi một thời - làm việc. Một thảm họa ập tới khiến thành phố Seoul chìm trong loại khí ga chết chóc. Yong-nam buộc phải vận dụng kỹ năng leo núi để cứu sống bản thân và mọi người. Ở Hàn Quốc, phim khuấy động phòng vé tuần qua.

Năm cô gái trẻ bị lừa vào bẫy trong Cậu chủ ma cà rồng

Trailer tác phẩm Việt có gần 100.000 lượt xem trên một fanpage về phim. Trong phim, những cô gái trẻ (Mai Kỳ Hân, Nhật Hạ, Lâm Hương Giang, Trúc Mây, Huyền Thoại đóng) đến biệt thự thi tài, mong chiến thắng và thành quản gia cho gia đình giàu có. Tuy nhiên, họ chỉ là con mồi trong âm mưu của Long (Duy Luân đóng) - thiếu gia vốn là ma cà rồng. Anh ta và gã thân tín Đức Cường (Trương Minh Thảo) muốn tìm năm cô gái có nhóm máu hiếm Rh- cho mục đích bí ẩn.

Cha ma - phim kinh dị có Đan Trường, Phương Anh Đào

Thanh (Phương Anh Đào đóng) là người mẹ thường xuyên văng nhà do bận việc. Cô thuê một sinh viên tên Nhi (Ngọc Duyên đóng) chăm sóc con gái (bé Chiêu Nghi). Những hiện tượng lạ như tiếng hát, lời ru con bắt đầu xuất hiện trong nhà giữa rừng. Đan Trường thủ vai người đàn ông có thân phận bí ẩn, tạo hình bụi bặm, xuất hiện trong một cảnh hù dọa cuối trailer. Trailer có gần 100.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

